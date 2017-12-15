"Порошенко не прав": в Одессе отец убил сына из-за политического спора

Управление Национальной полиции Украины в Одесской области

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Стали известны подробности трагедии в Одессе, где отец зарезал своего 28-летнего сына. Оказалось, во время празднования дня рождения мужчины повздорили из-за политических разногласий.

Официальное сообщение полиции было опубликовано 14 декабря: "Во время застолья, когда оба мужчины уже были нетрезвыми, между ними на почве внезапно возникшей неприязни возник конфликт, который затем перерос в драку. Во время этой схватки отец схватил кухонный нож", — говорится в официальном сообщении полиции.

Позднее Управление Национальной полиции в Одесской области выложило видео первого допроса отца. На видео он признается, что спор касался и президента Петра Порошенко

"Даже не знаю… Немножко повздорили… Правда — не правда. Так получилось, что я был прав. Слово за слово… И все. "Порошенко не прав". Некоторые там проблемы… Начали с того, что принимают неправильные решения. Всё связано с политическими проблемами в нашей стране. Чисто было за политику…", — говорит подозреваемый.

Разозлившись он нанес сыну множественные раны ножом, после чего молодой человек погиб.

Смотрите также: В Киеве на митинге подрались актеры театра и участники АТО