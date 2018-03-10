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    Поставки (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Офицальный представитель Газпрома Сергей Куприянов
    Куприянов: Украина не оплатила поставки 9,839 млрд кубометров газа
    11:22 03.06.2014
    1768Проблемы с оплатой российского газа
    "Нафтогаз Украины" на сегодняшний день суммарно не оплатил поставки российского газа в объеме 9,839 миллиарда кубометров, сообщил на пресс-конференции официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ заявляет, что перекрыла канал контрабанды боеприпасов и оружия
    18:39 27.05.2014
    17Спецоперация на востоке Украины
    Служба безопасности Украины перекрыла в Закарпатской области канал контрабанды боеприпасов и огнестрельного оружия в Украину, сообщает СБУ во вторник.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Сенатор США: Вашингтон должен увеличить военную помощь Украине
    19:58 24.05.2014
    23Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Сенатор США от штата Огайо Роберт Портам, находящийся в Киеве в составе делегации по наблюдению за выборами, считает, что США должны увеличить военную помощь Украине и помочь вооруженным силам защищать страну.
    Северо-Крымский канал
    Крым назвал цену, которую готов платить за поставку воды из Украины
    15:22 23.05.2014
    62Присоединение Крыма к РФ
    Крым готов поднять цену за днепровскую воду, поставляемую по Северо-Крымскому каналу из Украины, сообщил председатель республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Игорь Вайль.
    Жозе Мануэл Баррозу
    Баррозу: поставки газа не должны прерываться на время переговоров
    12:56 21.05.2014
    18Проблемы с оплатой российского газа
    Поставки газа из России через украинскую территорию не должны прерываться на время трехсторонних переговоров ЕС, РФ и Украины, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в письме президенту РФ Владимиру Путину.
    Газовая компрессорная станция
    Эксперт: Украина продержится со своим газом не дольше лета
    17:01 20.05.2014
    49Проблемы с оплатой российского газа
    Украина сможет продержаться до конца лета на имеющихся запасах газа, если в июне Россия прекратит поставки топлива, однако к зиме проблемы обострятся, считает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.
    Д.Медведев дал интервью американскому телеканалу Bloomberg TV
    Медведев: "Южный поток" позволит уйти от транзита газа через Украину
    09:48 20.05.2014
    83Проблемы с оплатой российского газа
    Трубопровод "Северный поток" является одной из гарантий надежных поставок российского газа в Европу, а в случае пуска "Южного потока" поставки вообще перестанут зависеть от ситуации в Украине, заявил Дмитрий Медведев в интервью Bloomberg.
    Дмитрий Медведев
    Медведев: при отказе Европы, газ РФ теоретически может пойти в Китай
    07:09 20.05.2014
    31Санкции в отношении России_2014
    В случае отказа Европы от российского газа, он может быть отправлен по западному маршруту в Китай, однако пока это лишь теоретическая возможность, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
    Еврокомиссар Гюнтер Эттингер
    Эттингер: проблему поставок газа через Украину удастся решить до июня
    18:46 16.05.2014
    34Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер уверен, что проблему с поставками газа через Украину удастся урегулировать за две недели.
    Дмитрий Медведев
    Медведев: предоплата не означает прекращение поставок газа в Украину
    18:05 12.05.2014
    28Проблемы с оплатой российского газа
    Перевод Украины на предоплату поставок газа не означает их прекращение, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
    Газокомпрессорная станция
    Яновский: России не нужна напряженность в отношении транзита газа в ЕС
    11:34 12.05.2014
    10Проблемы с оплатой российского газа
    Россия не заинтересована в напряженности в отношении поставок энергоресурсов в Европу, сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский.
    Добыча нефти
    Эр-Рияд готов увеличить поставки нефти при развитии кризиса в Украине
    11:21 12.05.2014
    31
    Саудовская Аравия готова увеличить поставки нефти, если кризис в Украине спровоцирует дефицит на рынке, заявил министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими.
    Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов
    Чижов: схема поставок газа в Украину не позволит отказаться от газа РФ
    06:16 09.05.2014
    46Отношения Украины и России
    Схема реверсных поставок газа в Украину из Европы "является чисто символическим решением", заявил российским журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.
    Ситуация в Луганске
    Ритейлеры: проблем с поставками продуктов на юго-востоке Украины нет
    17:28 06.05.2014
    46Спецоперация на востоке Украины
    Проблем с поставками продуктов в магазины большинства городов юго-востока Украины не наблюдается, а поставки немного затруднены только в некоторые города Луганской и Донецкой областей.
    Денис Мантуров
    Киев задерживает поставки оборудования для промышленности РФ - министр
    16:51 05.05.2014
    22Отношения Украины и России
    Украина задерживает поставки оборудования для оборонной промышленности России, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
    Здание Газпрома в Москве
    "Газпром": споры с Украиной угрожают экспорту в Европу
    09:57 29.04.2014
    16Отношения Украины и России
    Любые споры с Украиной потенциально могут привести к нарушению экспорта ОАО "Газпром" в Европу по трубопроводам, пересекающих территорию Украины, говорится в отчетности по МСФО российского газового холдинга.
    Барак Обама
    Обама заявил, что не видит смысла поставлять оружие украинской армии
    11:47 28.04.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент США Барак Обама заявил, что не видит смысла осуществлять дополнительные поставки оружия украинской армии и считает санкции более эффективным способом деэскалации конфликта.
    Водопровод. Архивное фото
    Поставки воды в Крым надо урегулировать - вице-премьер Украины
    15:22 23.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Вопрос организации поставок воды в Крым необходимо урегулировать на уровне хозяйствующих субъектов, заключив соответствующие договора, заявил вице-премьер Украины Владимир Гройсман.
    Молоко
    Россия сомневается в гарантиях ветслужбы Украины по поставкам молока
    13:26 23.04.2014
    5Отношения Украины и России
    Россельхознадзор имеет серьезные опасения в отношении системы обеспечения безопасности молочной продукции в Украине, сообщил помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.
    Вертолет Apache
    СМИ: США возобновят поставки вертолетов Apache в Египет
    08:43 23.04.2014
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    Власти США приняли решение возобновить поставки в Египет штурмовых вертолетов Apache, приостановленные в прошлом году в связи с свержением военными президента страны Мохаммеда Мурси.
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