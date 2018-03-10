"Нафтогаз Украины" на сегодняшний день суммарно не оплатил поставки российского газа в объеме 9,839 миллиарда кубометров, сообщил на пресс-конференции официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Сенатор США от штата Огайо Роберт Портам, находящийся в Киеве в составе делегации по наблюдению за выборами, считает, что США должны увеличить военную помощь Украине и помочь вооруженным силам защищать страну.
Крым готов поднять цену за днепровскую воду, поставляемую по Северо-Крымскому каналу из Украины, сообщил председатель республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Игорь Вайль.
Поставки газа из России через украинскую территорию не должны прерываться на время трехсторонних переговоров ЕС, РФ и Украины, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в письме президенту РФ Владимиру Путину.
Украина сможет продержаться до конца лета на имеющихся запасах газа, если в июне Россия прекратит поставки топлива, однако к зиме проблемы обострятся, считает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.
Трубопровод "Северный поток" является одной из гарантий надежных поставок российского газа в Европу, а в случае пуска "Южного потока" поставки вообще перестанут зависеть от ситуации в Украине, заявил Дмитрий Медведев в интервью Bloomberg.
Любые споры с Украиной потенциально могут привести к нарушению экспорта ОАО "Газпром" в Европу по трубопроводам, пересекающих территорию Украины, говорится в отчетности по МСФО российского газового холдинга.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.