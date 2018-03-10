Наркополицейские ликвидировали в Крыму три группировки, занимающиеся оборотом наркотиков, одна из них существовала на протяжении 15 лет, сообщил и.о. заместителя начальника управления ФСКН по республике Феликс Кошеленко.
Солдаты йеменской регулярной армии в ходе перестрелки с боевиками в одной из провинций страны ликвидировали командира местной ячейки "Аль-Каиды" вместе с четырьмя его помощниками, сообщает в воскресенье агентство Рейтер.
Террористка-смертница и по совместительству вдова трех боевиков ликвидирована во время спецоперации в пригороде дагестанского Хасавюрта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Пожар на территории завода "Хартрон", огонь вспыхнул в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода Харьковская ювелирная фабрика. В результате пожара погибли восемь человек.
Повторная авария произошла на котельной в центральном районе Донецка, где с утра воскресенья остаются без теплоснабжения примерно 5 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета в понедельник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".