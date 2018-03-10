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    Ликвидация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Здание Кабинета министров Украины
    Вкладчики пикетируют КМУ, требуя не допустить ликвидации банка "Форум"
    16:44 04.06.2014
    269
    Вкладчики украинского банка "Форум" проводят пикет возле здания Кабинета министров с требованием не допустить ликвидации банка, активисты перекрыли движение по улице Грушевского возле правительства.
    Валентин Наливайченко
    СБУ заявила о ликвидации в Киеве "черного банка"
    13:27 23.05.2014
    38Спецоперация на востоке Украины
    Служба безопасности Украины заявляет о ликвидации в Киеве в ночь на пятницу трех банков, которые организовывали так называемый "конвертационный центр" в целях отмывания денег.
    Наркотики
    Три наркогруппировки ликвидированы в Крыму - УФСКН республики
    12:09 23.05.2014
    107Присоединение Крыма к РФ
    Наркополицейские ликвидировали в Крыму три группировки, занимающиеся оборотом наркотиков, одна из них существовала на протяжении 15 лет, сообщил и.о. заместителя начальника управления ФСКН по республике Феликс Кошеленко.
    Боевик
    Ликвидирован командир ячейки "Аль-Каиды" в Йемене - СМИ
    16:42 18.05.2014
    7
    Солдаты йеменской регулярной армии в ходе перестрелки с боевиками в одной из провинций страны ликвидировали командира местной ячейки "Аль-Каиды" вместе с четырьмя его помощниками, сообщает в воскресенье агентство Рейтер.
    Продукция Рошен
    Акционеры фабрики Roshen в Мариуполе решили ликвидировать предприятие
    16:52 15.05.2014
    37
    Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики Roshen приняли решение о ликвидации предприятия. Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 14 мая.
    Спецоперация по задержанию боевиков в Хасавюрте
    Смертница ликвидирована в Хасавюрте
    22:53 24.04.2014
    8
    Террористка-смертница и по совместительству вдова трех боевиков ликвидирована во время спецоперации в пригороде дагестанского Хасавюрта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
    Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
    Беспилотник уничтожил 30 предполагаемых боевиков "Аль-Каиды" в Йемене
    17:41 20.04.2014
    14
    По меньшей мере 30 предполагаемых боевиков "Аль-Каиды" ликвидированы в результате обстрела, произведенного беспилотным летательным аппаратом на юге Йемена.
    Инспекторы ООН по химоружию в Сирии
    МИД РФ: Сирия после вынужденного перерыва возобновила вывоз химоружия
    16:36 08.04.2014
    8Вооруженный конфликт в Сирии.
    Сирия после вынужденного перерыва возобновила транспортировку компонентов химоружия, 4 апреля в Латакию была доставлена партия весом более 64 тонн, сообщили во вторник в МИД РФ.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    Армия Мексики ликвидировала одного из лидеров крупного наркокартеля
    10:56 01.04.2014
    15
    Военнослужащие мексиканской армии в понедельник ликвидировали одного из лидеров крупного наркокартеля "Рыцари ордена тамплиеров" в ходе операции в центральном штате Керетаро.
    Ситуация в Киеве
    Аваков сообщил в Facebook, что ликвидировал "Беркут"
    08:27 26.02.2014
    42Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    "Сегодня собственным приказом расформировал Беркут", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
    Горноспасатели ликвидировали возгорание на шахте "Бутовская"
    12:42 25.02.2014
    18
    Горноспасатели ликвидировали возгорание на украинской шахте "Бутовская" государственного предприятия "Макеевуголь", которое возникло в воскресенье.
    Ситуация в Киеве
    Депутаты Верховной Рады предлагают ликвидировать "Беркут"
    12:12 23.02.2014
    10
    Депутаты Верховной Рады Украины от оппозиционной фракции "Свобода" предлагают ликвидировать специальное подразделение милиции общественной безопасности "Беркут".
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    Минэнерго ликвидирует одно из дочерних предприятий "Нафтогаза"
    12:12 14.01.2014
    24
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ликвидирует охранное предприятие "Нафтогазбезпека", входящее в госхолдинг "Нафтогаз Украины".
    Пожар на территории завода Хартрон в Харькове
    Пожар на заводе в Харькове потушен
    16:14 08.01.2014
    141Пожар на заводе в Харькове
    Пожар на территории завода "Хартрон", огонь вспыхнул в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода Харьковская ювелирная фабрика. В результате пожара погибли восемь человек.
    Боевик
    Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Дагестане
    14:07 02.01.2014
    13
    Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте, ее активная фаза завершена. Позднее стало известно, что боевики выпустили ребенка, а женщина выйти отказалась.
    Котельная
    На котельной в Донецке произошла повторная авария
    13:57 16.12.2013
    18
    Повторная авария произошла на котельной в центральном районе Донецка, где с утра воскресенья остаются без теплоснабжения примерно 5 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета в понедельник.
    Спасатели ликвидировали порыв на магистральном теплопроводе в Донецке
    13:22 16.12.2013
    14
    Спасатели ликвидировали порыв на магистральном теплопроводе в Донецке, в результате которого без тепла в зимнюю пору остались около 5 тысяч человек.
    Спасатели ликвидировали порыв на магистральном теплопроводе в Донецке
    08:34 16.12.2013
    8
    Спасатели ликвидировали порыв на магистральном теплопроводе в Донецке, в результате которого без тепла в зимнюю пору остались около 5 тысяч человек.
    Ликвидация пожара
    Под Николаевом спасатели потушили крупный пожар на складах завода
    12:29 20.11.2013
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    Сообщение о пожаре спасателям поступило во вторник в 22.57. На место прибыли пожарные, которым удалось избежать распространения пламени по всему зданию склада и на рядом расположенную новостройку.
    Пожар
    Спасатели потушили пожар в интернате в Донецкой области
    20:06 18.11.2013
    12
    Пожар возник в понедельник вечером, горела мебель в актовом зале на третьем этаже. Из здания были эвакуированы 23 ребенка и три работника учреждения. Погибших и пострадавших нет.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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