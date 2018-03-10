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    Руперт Колвилл

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    Встреча глав МИД "нормандской четверки": отвод вооружений и мандат ОБСЕ
    19:37 24.02.2015
    488Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В Париже прошла встреча глав МИД "нормандской четверки". Участники встречи обсудили вопросы имплементации минских договоренностей.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Ситуация в Дебальцево будет отражена в новом докладе миссии ООН
    13:15 20.02.2015
    335Дебальцевский котел
    Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил в Женеве, что дата публикации нового отчета еще может поменяться.
    Ситуация в Светлодарске
    Новый доклад миссии ООН по правам человека в Украине опубликуют 2 марта
    12:29 20.02.2015
    146Украина: между миром и войной
    Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл не уточнил, какие конкретно темы будут затронуты в новом документе.
    Дом, пострадавший в результате обстрела Дебальцево. Архивное фото
    Почти 5,7 тыс человек погибли, свыше 14 тыс ранены в Донбассе - ООН
    12:04 20.02.2015
    610Украина: между миром и войной
    Новые данные по жертвам обнародовал пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. По его словам, реальные цифры могут быть значительно выше.
    Последствия обстрела Мариуполя
    Число жертв конфликта в Донбассе превысило 5180 человек - ООН
    13:02 27.01.2015
    473Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Согласно сообщению официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, с начала конфликта на востоке Украины были ранены 11515 человек.
    Пески, ставшие руинами
    Пески, ставшие руинами 
    13:54 23.01.2015
    1307
    После того, как "киборги" покинули новый терминал донецкого аэропорта, эпицентр противостояния ополчения "Донецкой народной республики" и Вооруженных сил Украины переместился в поселок Пески.
    Военная техника в Донецке
    Новый доклад ООН по Украине будет о периоде 17 сентября - 31 октября
    12:25 14.11.2014
    61Реакция в мире на события в Украине
    Ранее ожидалось, что доклад, мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека, посвященный ситуации в Украине, охватит месячный период, начиная с 17 сентября.
    Донецк - ситуация в городе
    В УВКПЧ ООН назвали срок публикации очередного доклада по Украине
    14:51 28.10.2014
    53Реакция в мире на события в Украине
    Мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека подготовит очередной доклад, посвященный ситуации в Украине, вероятнее всего, в середине ноября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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