наверх
10.03.2018
11:06
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Руперт Колвилл
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Встреча глав МИД "нормандской четверки": отвод вооружений и мандат ОБСЕ
19:37 24.02.2015
488
Донбасс: годовщина Минских соглашений
В Париже прошла встреча глав МИД "нормандской четверки". Участники встречи обсудили вопросы имплементации минских договоренностей.
Ситуация в Дебальцево будет отражена в новом докладе миссии ООН
13:15 20.02.2015
335
Дебальцевский котел
Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил в Женеве, что дата публикации нового отчета еще может поменяться.
Новый доклад миссии ООН по правам человека в Украине опубликуют 2 марта
12:29 20.02.2015
146
Украина: между миром и войной
Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл не уточнил, какие конкретно темы будут затронуты в новом документе.
Почти 5,7 тыс человек погибли, свыше 14 тыс ранены в Донбассе - ООН
12:04 20.02.2015
610
Украина: между миром и войной
Новые данные по жертвам обнародовал пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. По его словам, реальные цифры могут быть значительно выше.
Число жертв конфликта в Донбассе превысило 5180 человек - ООН
13:02 27.01.2015
473
Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
Согласно сообщению официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, с начала конфликта на востоке Украины были ранены 11515 человек.
Пески, ставшие руинами
13:54 23.01.2015
1307
После того, как "киборги" покинули новый терминал донецкого аэропорта, эпицентр противостояния ополчения "Донецкой народной республики" и Вооруженных сил Украины переместился в поселок Пески.
Новый доклад ООН по Украине будет о периоде 17 сентября - 31 октября
12:25 14.11.2014
61
Реакция в мире на события в Украине
Ранее ожидалось, что доклад, мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека, посвященный ситуации в Украине, охватит месячный период, начиная с 17 сентября.
В УВКПЧ ООН назвали срок публикации очередного доклада по Украине
14:51 28.10.2014
53
Реакция в мире на события в Украине
Мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека подготовит очередной доклад, посвященный ситуации в Украине, вероятнее всего, в середине ноября.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Human Rights Watch
1
Вооруженные силы Украины
1
Вооруженный конфликт на востоке Украины (2014)
1
Государственный департамент США
1
ДНР
1
Дебальцево
1
Дженнифер Псаки
1
Донбасс
3
Донецк (Донецкая область)
1
Женева (город)
4
Лоран Фабиус
1
МИД РФ
1
МИД Украины
1
МИД Франции
1
ОБСЕ
1
ООН
1
Пески (Донецкая область)
1
Россия
1
Сергей Лавров
1
Украина
4
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
7
Подборка тегов
Руперт Колвилл
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги