Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины с 2014 года запретил вещание свыше 70 российских каналов. Кроме того, в Украине запрещены к показу 596 фильмов и сериалов, сделанных в России.
В понедельник глава УВКПЧ ООН представил устное дополнение к 16-му докладу о ситуации с правами человека в Украине. Документ охватывает временной период с середины августа по середину ноября 2016 года.
Ранее ополченцы Донбасса обвинили украинских силовиков в 16 случаях нарушения перемирия за минувшие сутки, в киевском руководстве спецоперацией в свою очередь заявили о 10 нарушениях со стороны ополченцев.
Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович в рамках визита в Украину обсудит вопрос о приостановке Киевом социальных выплат жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".