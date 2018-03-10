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    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Пульт от телевизора. Архивное фото
    Запрет Киевом вещания каналов на русском нарушает права человека – ООН
    10:55 22.12.2017
    1017Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины с 2014 года запретил вещание свыше 70 российских каналов. Кроме того, в Украине запрещены к показу 596 фильмов и сериалов, сделанных в России.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тыс человек – ООН
    11:49 12.12.2016
    825Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В понедельник глава УВКПЧ ООН представил устное дополнение к 16-му докладу о ситуации с правами человека в Украине. Документ охватывает временной период с середины августа по середину ноября 2016 года.
    Разрушения в поселке Крымское Луганской области. Архивное фото
    За два года конфликта в Донбассе погибли 9187 человек - ООН
    12:36 03.03.2016
    2035Донбасс: мир или война.
    По состоянию на 1 марта текущего года в результате конфликта в Донбассе погибли 9187 человек, еще 21085 человек получили ранения. В число погибших и раненых входят как военные, так и мирные жители.
    Поврежденная взрывом электроопора в Херсонской области
    Киев должен провести расследование инцидента с подрывом ЛЭП - ООН
    15:46 24.11.2015
    441Энергоблокада: Крым без электричества
    Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани отметила, что "инцидент должен быть расследован тщательным образом соответствующими органами".
    Ситуация в Широкино
    ООН: за время конфликта на Донбассе погибли 6243 человека
    17:11 07.05.2015
    611Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани отметила, что в ОБСЕ полагают, что реальное количество жертв значительно выше.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    В ООН призвали расследовать убийства политиков и журналистов в Украине
    12:50 17.04.2015
    327Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Пресс-секретарь УВКПЧ ООН отметила, что убийства Калашникова и двух журналистов - Бузины и Сухобока должны привести к срочному, независимому и вызывающему доверие расследованию.
    Бойцы ополчения на Донбассе
    Под Мариуполем ополченцы применили минометы калибром 120 мм - СМИ
    10:06 19.03.2015
    212Особый статус Донбасса
    Пресс-офицер сектора "М" сообщил, что за прошедшие сутки в поселке Широкино Волновахского района произошло три боестолкновения. Пострадавших среди личного состава нет.
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    С начала конфликта в Донбассе погибли более 6 тыс человек - ООН
    09:21 02.03.2015
    582Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, порядка 14,8 тысячи человек были ранены в результате конфликта в Донбассе, который начался в апреле прошлого года.
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    Встреча глав МИД "нормандской четверки": отвод вооружений и мандат ОБСЕ
    19:37 24.02.2015
    488Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В Париже прошла встреча глав МИД "нормандской четверки". Участники встречи обсудили вопросы имплементации минских договоренностей.
    Надежда Савченко
    МИД РФ назвал неприемлемыми призывы ООН освободить Савченко
    10:21 24.02.2015
    287Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    В МИД РФ заявили, что "ооновская структура публично призывает государство-член ООН нарушить принцип верховенства права" и оказать влияние на судебное разбирательство.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Ситуация в Дебальцево будет отражена в новом докладе миссии ООН
    13:15 20.02.2015
    335Дебальцевский котел
    Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил в Женеве, что дата публикации нового отчета еще может поменяться.
    Ситуация в Светлодарске
    Новый доклад миссии ООН по правам человека в Украине опубликуют 2 марта
    12:29 20.02.2015
    146Украина: между миром и войной
    Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл не уточнил, какие конкретно темы будут затронуты в новом документе.
    Дом, пострадавший в результате обстрела Дебальцево. Архивное фото
    Почти 5,7 тыс человек погибли, свыше 14 тыс ранены в Донбассе - ООН
    12:04 20.02.2015
    610Украина: между миром и войной
    Новые данные по жертвам обнародовал пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. По его словам, реальные цифры могут быть значительно выше.
    ООН жертвах конфликта в Донбассе. Видео
    ООН о жертвах вооруженного конфликта в Донбассе 
    04:46 04.02.2015
    451Ситуация в зоне АТО.
    пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека также отметила, что полем боя в Донбассе стали жилые кварталы, школы, детские садики и больницы.
    Пески, ставшие руинами
    Пески, ставшие руинами 
    13:54 23.01.2015
    1307
    После того, как "киборги" покинули новый терминал донецкого аэропорта, эпицентр противостояния ополчения "Донецкой народной республики" и Вооруженных сил Украины переместился в поселок Пески.
    Занятия по восстановлению боеспособности подразделений высокомобильных десантных войск ВСУ
    За минувшие сутки на Донбассе 3 силовика получили ранения - СНБО
    13:43 04.01.2015
    232Мир в Донбассе. Попытка №2
    Ранее ополченцы Донбасса обвинили украинских силовиков в 16 случаях нарушения перемирия за минувшие сутки, в киевском руководстве спецоперацией в свою очередь заявили о 10 нарушениях со стороны ополченцев.
    Бойцы Нацгвардии. Архивное фото
    Нацгвардия получила современные заправщики
    04:18 30.12.2014
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    В "Укроборонпроме" заявили, что это первые новейшие образцы, изготовленные для силовых структур Украины за все время независимости.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Помощник генсека ООН по правам человека прибывает в Киев
    20:35 11.12.2014
    110Реакция в мире на события в Украине
    Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович в рамках визита в Украину обсудит вопрос о приостановке Киевом социальных выплат жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик".
    Джеффри Пайетт. Архивное фото
    Пайетт: кризис в Украине повлияет на систему евроатлантической безопасности
    22:15 08.12.2014
    133Реакция в мире на события в Украине
    Разрешение кризиса в Донбассе будет иметь огромные последствия для системы евроатлантической безопасности и для американских интересов в регионе, считает посол США в Украине Джеффри Пайетт.
    Андрей Пургин
    Новые санкции ЕС не окажут серьезное влияние на "ДНР" - Пургин
    15:51 27.11.2014
    159Блокада Донбасса
    Ранее сообщалось, что Евросоюз расширит свой санкционный список, добавив в него 13 человек и пять юридических лиц из самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".
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