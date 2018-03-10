Досрочные парламентские выборы неизбежны, но если депутаты договорятся и проголосуют за новый состав правительства, то их проведение может быть отложено на несколько месяцев, убежден политический эксперт Валентин Гладких.
Как заявил замгенпрокурора Юрий Столярчук, без Мельниченко, который сейчас проживает в США, будет трудно установить все объективные обстоятельства того, что происходило в кабинете второго президента Украины Леонида Кучмы.
Генпрокуратура Украины по запросу народных депутатов проведет расследование обстоятельств использования средств, поступивших от американских и европейских партнеров на реформирование органов прокуратуры.
Борцы с коррупцией в своих попытках добиться отставки генпрокурора Виктора Шокина прибегают к крайним методам, чтобы "привлечь внимание к проблеме" и избавиться уже от прокурора, ставленника Порошенко.
Под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел митинг, в котором приняли участие около 50 общественных активистов. В их числе - представители "Автомайдана", "Центра противодействия коррупции" и других организаций.
Как сообщает Найем, первый заместитель генпрокурора Юрий Столярчук требует в Печерском суде Киева разрешения на проведение обысков и выемку документов из кабинетов следователей, которые вели дела в отношении Шапакина и Корнийца.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".