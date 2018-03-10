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    Юрий Столярчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Кабинет министров Украины
    Новый Кабмин нужен, чтобы оттянуть время до перевыборов - Гладких
    15:30 12.04.2016
    137Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Досрочные парламентские выборы неизбежны, но если депутаты договорятся и проголосуют за новый состав правительства, то их проведение может быть отложено на несколько месяцев, убежден политический эксперт Валентин Гладких.
    Бывший офицер Государственной охраны Николай Мельниченко. Архивное фото
    ГПУ намерена предъявить экс-майору Мельниченко подозрение в госизмене
    05:48 29.03.2016
    1588Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    Как заявил замгенпрокурора Юрий Столярчук, без Мельниченко, который сейчас проживает в США, будет трудно установить все объективные обстоятельства того, что происходило в кабинете второго президента Украины Леонида Кучмы.
    Генеральная прокуратура Украины
    В ГПУ уточнили, что не собираются допрашивать Пайетта
    00:55 29.03.2016
    134Праздничное заявление Луценко
    Генпрокуратура Украины по запросу народных депутатов проведет расследование обстоятельств использования средств, поступивших от американских и европейских партнеров на реформирование органов прокуратуры.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ намерена озвучить организаторов и заказчиков убийства Гонгадзе
    23:22 27.03.2016
    1267Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    По словам заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, в самое ближайшее время фамилии людей, которые были организаторами и заказчиками убийства журналиста Георгия Гонгадзе, будут услышаны.
    Генеральная прокуратура Украины
    Банковая цинично использует похороны Гонгадзе для пиара ГПУ - Лещенко
    15:57 25.03.2016
    182Праздничное заявление Луценко
    Как заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", в СМИ вбрасываются "месседжи" о том, что нынешний заместитель Виктора Шокина Юрий Столярчук расследовал "дело Гонгадзе".
    Савченко в вышиванке в суде
    ГПУ подозревает семь чиновников РФ в преступлениях против Савченко
    18:54 29.07.2015
    196Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Заместитель генерального прокурора Украины Юрий Столярчук заявил, что ряд должностных лиц России подозревается в уголовных правонарушениях в отношении Надежды Савченко.
    Акция под ГПУ с требованием увольнения Виктора Шокина, Владимира Гузыря и Юрия Столярчука
    Геенна огненная. Акция "Шокина долой!" под зданием Генпрокуратуры
    14:07 24.07.2015
    397Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Борцы с коррупцией в своих попытках добиться отставки генпрокурора Виктора Шокина прибегают к крайним методам, чтобы "привлечь внимание к проблеме" и избавиться уже от прокурора, ставленника Порошенко.
    Акция под ГПУ с требованием увольнения Виктора Шокина, Владимира Гузыря и Юрия Столярчука
    Сжигание чучел Шокина и его замов у стен ГПУ 
    13:45 24.07.2015
    187Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел митинг, в котором приняли участие около 50 общественных активистов. В их числе - представители "Автомайдана", "Центра противодействия коррупции" и других организаций.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин требует у суда признать незаконными обыски у Корнийца и Шапакина - нардеп
    13:29 14.07.2015
    1693Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщает Найем, первый заместитель генпрокурора Юрий Столярчук требует в Печерском суде Киева разрешения на проведение обысков и выемку документов из кабинетов следователей, которые вели дела в отношении Шапакина и Корнийца.
    Гривны на фоне флага Украины
    Богатые родственники и материальная помощь. Декларации о доходах силовиков
    17:05 14.04.2015
    2360Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    В свете последних демократических веяний "рассекретили" данные о своих доходах силовики. Руководители министерства внутренних дел и Генпрокуратуры опубликовали свои декларации о доходах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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