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    Сергей Чеботарь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Сергей Чеботарь
    Следом за Аваковым. Чеботаря также отпустили под личное обязательство
    23:37 01.11.2017
    144Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По словам стороны защиты, у Сергея Чеботаря плохое состояние здоровья - он перенес операцию из-за онкозаболевания. Во время заседания суда народный депутат от фракции "Народный Фронт" Татьяна Чорновол хотела взять Чеботаря на поруки.
    Министерство внутренних дел Украины
    Скандалы МВД: рюкзаки, "неприкасаемые" и сотни тысяч долларов
    13:40 06.04.2016
    887
    Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян попал в скандальную коррупционную историю. Но в МВД делают вид, что ничего не произошло. Нет никакой реакции со стороны СБУ, прокуратуры и НАБУ.
    Глава МВД Украины Арсен Аваков
    Аваков назвал причины увольнения Ершова, Чеботаря и Сакала
    14:36 28.05.2015
    156
    Так, Александр Ершов уволен, потому что не указал в декларации свой дом. Чеботарь, по словам министра, сам себя спровоцировал, Сакал же уволен по закону об очищении власти (люстрации).
    Сергей Чеботарь. Архивное фото
    Вместо уволенного Чеботаря заммнистра МВД стал его племянник - нардеп
    01:57 27.05.2015
    238
    Как сообщила народный депутат от пропрезидентской фракции "БПП" Ольга Червакова, новый замминистра Алексей Тахтай не подписывает документы без одобрения предшественника.
    Сергей Чеботарь. Архивное фото
    Генпрокуратура: экс-замглавы МВД не явился на допрос
    13:37 26.05.2015
    105Дело Ефремова. Первый пошел?
    Начальник главного управления надзора по уголовным производствам ГПУ Юрий Севрук заявил, что повестка Чеботарю была вручена на понедельник, однако тот не пришел.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ еще не предъявляла подозрения уволившемуся зам главы МВД
    11:54 26.05.2015
    50Дело Ефремова. Первый пошел?
    Сергею Чеботарю не были оглашены подозрения ни в каких преступлениях. По информации прокуратуры, в его кабинете было найдено прослушивающее устройство.
    Министр внутренних дел Арсен Аваков
    Кирилл Куликов: надо уже Авакову задуматься о билете в один конец
    11:34 25.05.2015
    5983
    Бегство за границу очередного подчиненного главы МВД Арсена Авакова, оказавшегося под следствием, заставляет делать не утешительные выводы. В ведомстве гражданского министра твориться беспредел, считает эксперт.
    Сергей Каплин. Архивное фото
    Чеботарь подал в суд на депутата Каплина
    20:08 22.05.2015
    202
    Согласно данным депутата, пришел вызов в Шевченковский райсуд. Чеботарь судится о защите своей чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.
    Сергей Чеботарь
    Бывший заместитель Авакова Чеботарь сбежал в Вену - нардеп
    12:33 22.05.2015
    745
    Как сообщил в ходе заседания Верховной Рады народный депутат Сергей Каплин, в 6.30 Чеботарю было предъявлено подозрение, после чего он сбежал в столицу Австрии Вену.
    Сергей Чеботарь. Архивное фото
    Дочь экс-зама Авакова Чеботаря "натравила" на журналистов милицию - нардеп
    05:48 19.05.2015
    1192
    Как заявила народный депутат от БПП Ольга Червакова, пришедшая в Верховную Раду из журналистики, "даже во времена Януковича за разоблачение махинаций чиновников против журналистов не возбуждали уголовных дел".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Главный "бухгалтер" МВД Тахтай стал новым заместителем Авакова
    23:37 14.05.2015
    1176
    В министерстве внутренних дел также подтвердили назначение Алексея Тахтая, однако на официальном сайте МВД в разделе "Руководство" его фамилии пока не указана.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Скандал в МВД. "Кассир" Чеботарь ушел, чтобы остался Аваков
    15:29 14.05.2015
    2344Громкие отставки и назначения в Украине
    В Министерстве внутренних дел оказалась вакантной должность заместителя министра по финансам и кадрам - в отставку ушел Сергей Чеботарь. Он покинул свой пост после того, как серьезно зашаталось кресло под Аваковым.
    Сергей Чеботарь
    Кабмин принял отставку Чеботаря c поста заместителя главы МВД
    15:20 14.05.2015
    81Громкие отставки и назначения в Украине
    Ранее Сергей Чеботарь стал участником скандала с нападением на журналистов. Вместе с тем, в заявлении об отставке он заявил, что против него организована "систематическая травля" в СМИ.
    Сергей Чеботарь
    Замглавы МВД Чеботарь подал в отставку
    10:50 14.05.2015
    240Громкие отставки и назначения в Украине
    Заместитель Арсена Авакова ушел в отставку после скандала с избиением съемочной группы телеканала. Чеботарь заявил, что против него ведется "систематическая травля".
    Сергей Чеботарь
    Зам Авакова после скандала с нападением на журналистов ушел в отпуск
    06:20 13.05.2015
    455
    Заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь долгое время отрицал очевидные факты и об участии в нападении на съемочную группу своего зятя и о том, что его семья владеет дорогим имением под Киевом.
    Нападение на журналистов. Видео
    Нападение на журналистов, делающих сюжет об имении зама Авакова 
    04:18 29.04.2015
    1097
    Как сообщается, на территории участка, где идет строительство, журналисты зафиксировали машину Toyota с государственными номерами АА5555АІ, которая принадлежит жене Чеботаря – Варваре.
    Гривны на фоне флага Украины
    Богатые родственники и материальная помощь. Декларации о доходах силовиков
    17:05 14.04.2015
    2360Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    В свете последних демократических веяний "рассекретили" данные о своих доходах силовики. Руководители министерства внутренних дел и Генпрокуратуры опубликовали свои декларации о доходах.
    Служба Безопасности Украины
    Депутаты требуют от СБУ объяснений по итогам обыска в здании МВД
    15:10 03.04.2015
    538
    Сообщается, что "депутат Сергей Каплин вместе с депутатами от партии "Свобода" Андреем Ильенко и Юрием Левченко "обратились в Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать разъяснения относительно обыска в кабинете заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря".
    Пробка
    В Украине введут новые автомобильные номера европейского образца
    20:02 06.01.2015
    1037
    Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь сообщил, что новые автомобильные номера европейского образца будут введены в конце марта.
    Министерство внутренних дел Украины
    В кабинете замглавы МВД нашли "жучок" (видео)
    01:07 24.12.2014
    201Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Шпионское устройство было вмонтировано в дверной наличник. По словам специалистов, чтобы установить подобное устройство понадобился бы не один час.
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