По словам стороны защиты, у Сергея Чеботаря плохое состояние здоровья - он перенес операцию из-за онкозаболевания. Во время заседания суда народный депутат от фракции "Народный Фронт" Татьяна Чорновол хотела взять Чеботаря на поруки.
Бегство за границу очередного подчиненного главы МВД Арсена Авакова, оказавшегося под следствием, заставляет делать не утешительные выводы. В ведомстве гражданского министра твориться беспредел, считает эксперт.
Как заявила народный депутат от БПП Ольга Червакова, пришедшая в Верховную Раду из журналистики, "даже во времена Януковича за разоблачение махинаций чиновников против журналистов не возбуждали уголовных дел".
В Министерстве внутренних дел оказалась вакантной должность заместителя министра по финансам и кадрам - в отставку ушел Сергей Чеботарь. Он покинул свой пост после того, как серьезно зашаталось кресло под Аваковым.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь долгое время отрицал очевидные факты и об участии в нападении на съемочную группу своего зятя и о том, что его семья владеет дорогим имением под Киевом.
Сообщается, что "депутат Сергей Каплин вместе с депутатами от партии "Свобода" Андреем Ильенко и Юрием Левченко "обратились в Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать разъяснения относительно обыска в кабинете заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".