наверх
10.03.201808:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сергей Яровой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сергей Яровой
    ГПУ вызывает первого зама Авакова на допрос
    10:50 08.08.2017
    128
    Как отмечается, речь идет о деле по массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года, а также - захвату здания Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Украина усилит охрану на границе с Приднестровьем
    22:28 05.07.2017
    111
    Замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что недавно на границе с непризнанным Приднестровьем было размещено подразделение Нацгвардии, планируется также развертывание подразделений Нацполиции.
    Столкновение между молодыми людьми, которые пытались не пропустить участников марша, и правоохранителями у офиса ОУН во время шествия участников марша памяти и уважения Никто не забыт, ничто не забыто
    Двое полицейских пострадали в ходе столкновений в День Победы
    14:11 09.05.2017
    123Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что травмы в ходе столкновений получили правоохранители в Киеве и Запорожье.
    День Победы в Херсоне
    Около 50 тыс человек приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы
    13:41 09.05.2017
    713Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, за правопорядком во вторник следили около 30 тысяч правоохранителей.
    Автомобили представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
    В МВД поддержали ввод полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс
    09:33 23.06.2016
    316Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В сообщении МВД отмечается, что ведомство приветствует, одобряет и поддерживает международную полицейскую миссию, которая способна содействовать урегулированию ситуации в Донбассе.
    Последствия обстрела Сартаны под Мариуполем
    В Донбассе погибли 284 сотрудника милиции - МВД
    11:18 22.08.2015
    159Иловайский котел: кто в ответе?
    Как отметил замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время мероприятий по чествованию памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, МВД будет делать все для того, чтобы поддержать семьи погибших правоохранителей.
    Взрыв возле Сбербанка России в Киеве
    Хроника 21 июня: взрывы в Киеве, перемещение бойцов "Торнадо"
    09:11 22.06.2015
    687Природные катаклизмы по всему миру.
    В ночь на понедельник в Киеве прогремели взрывы возле двух отделений "Сбербанка России" – на улице Ахматовой и улице Фрунзе. Жертв и пострадавших в результате срабатывания неизвестных устройств нет.
    Сергей Яровой об урегулировании ситуации с подразделением Торнадо
    МВД: принято решение о перемещении бойцов роты "Торнадо" 
    17:40 21.06.2015
    709Дело "Торнадо": судный день
    Как заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой, принято решение о перемещении бойцов роты "Торнадо". Согласно информации, процессуальные мероприятия закончены.
    Работники МВД. Архивное фото
    Охрану порядка в Украине 8 и 9 мая будут осуществлять до 40 тыс милиционеров
    15:23 07.05.2015
    77День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В массовых мероприятиях 8-9 мая будут принимать участие около 1,5 миллиона граждан, в охране общественного порядка будут задействованы до 40 тысяч личного состава правоохранительных органов, сообщил замминистра МВД Украины Сергей Яровой.
    Гривны на фоне флага Украины
    Богатые родственники и материальная помощь. Декларации о доходах силовиков
    17:05 14.04.2015
    2360Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    В свете последних демократических веяний "рассекретили" данные о своих доходах силовики. Руководители министерства внутренних дел и Генпрокуратуры опубликовали свои декларации о доходах.
    Министерство внутренних дел Украины
    Двух заместителей Авакова проверят в рамках закона о люстрации
    12:54 25.11.2014
    187Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Проверка начата в отношении заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и замглавы МВД, начальника следственного управления Виталия Сакала.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    Выборы в Раду на востоке Украины проходят в 17-ти из 32-х округов - МВД
    13:51 26.10.2014
    78Выборы в парламент 2014
    Замминистра МВД Сергей Яровой уточнил, что по состоянию на 11.30 своевременно не начали свою работу восемь участковых избирательных комиссий в Попаснянском районе Луганской области.
    Ситуация в Донецке
    Хроника 6 октября: поиск газового компромисса, обстрел Донецка и Дебальцево
    09:46 07.10.2014
    928
    Ситуация в Донбассе по-прежнему неспокойна, продолжаются обстрелы, а силовики не планируют сдавать Донецкий аэропорт. О главных событиях прошедшего дня - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Военнослужащие Нацгвардии. Архивное фото
    МВД обеспечит всех своих силовиков на Донбассе идентификационными жетонами
    20:12 06.10.2014
    251Конец АТО - война за мир продолжается
    МВД Украины намерено в ближайшее время обеспечить всех своих сотрудников, которые служат в зоне проведения спецоперации на востоке страны, именными идентификационными жетонами, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
    Автомобиль скорой помощи
    МВД сообщило о гибели еще одного силовика близ Славянска
    16:18 06.06.2014
    279Восстановление Славянска
    Число жертв спецоперации Киева на востоке Украины растет: МВД объявило о гибели одного милиционера и ранении еще двух в ходе обстрела в пятницу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны