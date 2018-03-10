159

Как отметил замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время мероприятий по чествованию памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, МВД будет делать все для того, чтобы поддержать семьи погибших правоохранителей.