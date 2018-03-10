Замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что недавно на границе с непризнанным Приднестровьем было размещено подразделение Нацгвардии, планируется также развертывание подразделений Нацполиции.
Как отметил замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время мероприятий по чествованию памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, МВД будет делать все для того, чтобы поддержать семьи погибших правоохранителей.
В массовых мероприятиях 8-9 мая будут принимать участие около 1,5 миллиона граждан, в охране общественного порядка будут задействованы до 40 тысяч личного состава правоохранительных органов, сообщил замминистра МВД Украины Сергей Яровой.
МВД Украины намерено в ближайшее время обеспечить всех своих сотрудников, которые служат в зоне проведения спецоперации на востоке страны, именными идентификационными жетонами, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".