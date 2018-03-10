Троим участникам скандальных событий в Святошинском районном суде Киева, во время которых активисты и сторонники движения "ОУН" разгромили зал заседаний, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
На срочном заседании Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение следственного судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия во время рассмотрения дела лидера ОУН Николая Коханивского.
После столкновений активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. Согласно заявлениям националистов, некоторые из соратников лидера батальона ОУН отравились газом, распыленным правоохранителями.
Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года.
Как отмечается, накануне, 1 декабря, в 11.30 пройдет очередное заседание суда без установления видеосвязи с Ростовом-на-Дону. В понедельник, 28 ноября, посредством видеосвязи в Святошинском суде прошел допрос экс- президента Виктора Януковича.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".