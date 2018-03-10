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    Святошинский районный суд Киева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Николай Коханивский в Святошинском райсуде
    Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест
    01:36 01.03.2018
    170Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Лидер ОУН Николая Коханивский объясняет решение Святошинского райсуда Киева "местью режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Троих участников погрома в Святошинском суде взяли под домашний арест
    23:48 26.10.2017
    53Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Троим участникам скандальных событий в Святошинском районном суде Киева, во время которых активисты и сторонники движения "ОУН" разгромили зал заседаний, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Жена Коханивского заявила о наличии у него автомата Калашникова
    06:58 25.10.2017
    843Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    По словам Екатерины Коханивской, на ее супруга официально зарегистрирован автомат Калашникова, а вот пистолета Макарова у него нет и не было.
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Ущерб от погрома в Святошинском суде Киева оценили в полмиллиона гривен
    04:32 25.10.2017
    266Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    По данным народного депутата Антона Геращенко, ущерб от "шабаша под патриотическими лозунгами" в Святошинском районном суде Киева составил более 500 000 грн.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Нардеп Тетерук о погроме в Святошинском суде: гнусное поведение гопоты
    02:53 25.10.2017
    381Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    По словам представителя парламентской фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, лидеры националистических движений больше всего вредят этим движениям и организациям.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    ГПУ, Нацполиция и Рада займутся погромом в Святошинском райсуде Киева
    00:37 25.10.2017
    142Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На срочном заседании Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение следственного судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия во время рассмотрения дела лидера ОУН Николая Коханивского.
    Погром в Святошинском суде Киева
    Соратники Коханивского в Святошинском суде заявляют об отравлении газом
    05:12 24.10.2017
    260Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    После столкновений активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. Согласно заявлениям националистов, некоторые из соратников лидера батальона ОУН отравились газом, распыленным правоохранителями.
    Депутат Макаровского райсовета Киевской области Матвей Евсеенко во время заседания суда
    За ДТП со смертельным исходом в Киеве депутата приговорили к 6 годам тюрьмы
    21:19 03.07.2017
    445
    Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года.
    Экс-беркутовцы на заседании Святошинского райсуда. Архивное фото
    Суд продлил на два месяца арест пяти экс-"беркутовцев" по делу Майдана
    22:31 17.01.2017
    49
    Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Также суд поручил руководству следственного изолятора провести медицинский осмотр подсудимых.
    Петр Охотин
    Эксперт: после вручения подозрения Янукович из свидетеля стал подозреваемым
    04:10 29.11.2016
    403Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политический эксперт Петр Охотин в эфире ГС отметил, что перевод экс-президента Виктора Януковича из категории свидетеля в подозреваемого дает повод надеяться на успешное расследование дела.
    Сергей Власенко. Архивное фото
    Власенко: допрос Януковича - двухсторонняя пиар-акция
    01:41 29.11.2016
    218Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Народный депутат Сергей Власенко сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что допрос Виктора Януковича в Святошинском суде скорее напоминал пиар-акцию, чем профессиональную работу юристов.
    Святошинский районный суд Киева
    Суд допросит экс-командующего внутренних войск Шуляка 2 декабря
    19:19 28.11.2016
    220Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как отмечается, накануне, 1 декабря, в 11.30 пройдет очередное заседание суда без установления видеосвязи с Ростовом-на-Дону. В понедельник, 28 ноября, посредством видеосвязи в Святошинском суде прошел допрос экс- президента Виктора Януковича.
    Допрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
    Суд отвел более трех часов на допрос Януковича и Шуляка
    13:28 28.11.2016
    469Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщается, Святошинский районный суд Киева выделил один час на допрос стороны защиты, один час на допрос обвинения, после чего будет решаться вопрос о перерыве.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Николай Коханивский в Святошинском райсуде
    Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест
    01:36 01.03.2018
    170
    Лидер ОУН Николая Коханивский объясняет решение Святошинского райсуда Киева "местью режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".
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