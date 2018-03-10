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    Станислав Шуляк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Бывший командующего внутренними войсками Украины Станислав Шуляк. Архивное фото
    Генерал Шуляк: первыми на Майдане появились боевики
    18:49 12.09.2017
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    Майдан эта трагедия, которая стала самой крупной трагедией в истории Украины после Второй мировой войны и к сожалению, она еще не завершена, считает экс-командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк.
    Петр Порошенко и Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
    Хроника 2 декабря: Порошенко в Польше, повышение тарифов и допрос Шуляка
    11:38 03.12.2016
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    Накануне Порошенко побывал в Польше, НКРЭКУ повысило тариф на отопление, экс-командующий ВВ Станислав Шуляк был допрошен о беспорядках на Майдане, экс-губернатор Одесской области Саакашвили объявил сбор денег на свой "Рух новых сил".
    Бывший командующего внутренними войсками Украины Станислав Шуляк
    Шуляк заявил, что его подозревают в дезертирстве
    20:08 02.12.2016
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    Экс-командующий внутренними войсками Украины Станислав Шуляк сообщил, что перед допрос прокурор ему высказал подозрение в участии в организованной преступной группировке и дезертирстве.
    Видеодопрос экс-командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка
    Шуляк заявил, что сотрудники погранслужбы разрешили ему выехать в РФ
    18:53 02.12.2016
    260Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Экс-командующий внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил, что прибыл на КПП на границе с Россией после того. как его объявили в розыск.
    Допрос Станислава Шуляка. Видео
    Допрос Шуляка по делу о расстреле на Майдане. Полная версия 
    18:10 02.12.2016
    2238Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В понедельник, 28 ноября, экс-президент Украины Виктор Янукович дал показания в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда РФ по делу о беспорядках в Киеве в 2014 году.
    Видеодопрос экс-командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка
    Участникам Майдана в разгар беспорядков выдали оружие - Шуляк
    17:55 02.12.2016
    2277Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший командующий внутренними войсками утверждает, что в районе восьми часов утра 20 февраля 2014 года в районе улицы Заньковецкой постами наблюдения был якобы установлен факт выдачи огнестрельного оружия из багажника машины "Жигули".
    Станислав Шуляк. Архивное фото
    Шуляк на допросе уклоняется от ответов - обвинение
    16:50 02.12.2016
    264Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Прокурор отметил, что прокуратуре удалось установить обстоятельства выезда Шуляка из Украины в 2014 году, так как у Государственной пограничной службы нет официальной информации о пересечении Шуляком государственной границы.
    Бывший командующего внутренними войсками Украины Станислав Шуляк
    Шуляк: мне предлагали присоединиться к Майдану за деньги
    15:57 02.12.2016
    1092Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший глава внутренних войск Украины Станислав Шуляк заявил, что с ним связался человек, представившийся нынешним мэром Киева Виталием Кличко, и предложил ему присоединиться со своими подразделениями к акциям протеста в Киеве.
    Внутренние войска штурмуют лагерь на Майдане. Архивное фото
    В ходе беспорядков в Киеве погибли 23 правоохранителя - Шуляк
    14:39 02.12.2016
    25405Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как заявил во время видео допроса экс-командующий ВВ МВД Украины Станислав Шуляк, по его данным, во время акция протеста в центре Киева в период с ноября 2013 года и до конца февраля 2014 года пострадали 932 силовика.
    Бывший командующего внутренними войсками Украины Станислав Шуляк
    Шуляк заявил, что не отдавал приказ о применении спецсредств на Банковой
    13:59 02.12.2016
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    Святошинский районный суд в Киеве в пятницу, 2 декабря, продолжил рассмотрение дела по массовым убийствам во время акция протеста на Майдане Незалежности в Киеве. В рамках судебного заседания проходит допрос Станислава Шуляка.
    Бывший командующего внутренними войсками Украины Станислав Шуляк
    Шуляк прибыл в ростовский суд для допроса по делу Майдана
    12:47 02.12.2016
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    Сообщается, что экс-командующий внутренними войсками Украины Станислав Шуляк будет давать показания в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года.
    Станислав Шуляк
    В пятницу суд допросит экс-командующего внутренних войск Шуляка
    10:14 02.12.2016
    655Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    У здания СИЗО, где содержатся проходящие по делу экс-"беркутовцы", в пятницу спокойно, никаких митингов нет. В свою очередь, адвокат бывших сотрудников "Беркута" надеется, что допрос Шуляка сегодня состоится.
    Святошинский районный суд Киева
    Суд допросит экс-командующего внутренних войск Шуляка 2 декабря
    19:19 28.11.2016
    220Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как отмечается, накануне, 1 декабря, в 11.30 пройдет очередное заседание суда без установления видеосвязи с Ростовом-на-Дону. В понедельник, 28 ноября, посредством видеосвязи в Святошинском суде прошел допрос экс- президента Виктора Януковича.
    Допрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
    Суд отвел более трех часов на допрос Януковича и Шуляка
    13:28 28.11.2016
    469Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщается, Святошинский районный суд Киева выделил один час на допрос стороны защиты, один час на допрос обвинения, после чего будет решаться вопрос о перерыве.
    Во время столкновений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года
    Внутренние войска на Майдане действовали в рамках закона - экс-командующий Шуляк
    20:43 25.11.2016
    785Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший командующий внутренними войсками Станислав Шуляк заявил, что "правоохранители обязаны применить силу, если есть угроза жизни, они обязаны применить оружие, это определено законом".
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд в Ростове не допросит Януковича из-за отсутствия видеосвязи
    19:20 28.10.2016
    134Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Представитель суда сообщил, что в Советском районном суде Ростова-на-Дону отсутствует техническая возможность проведения заседаний с использованием системы видеоконференцсвзязи.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд Киева начал подготовку к дистанционному допросу Януковича - судья
    17:27 19.07.2016
    137
    Председательствующий по делу "экс-беркутовцев" судья Сергей Дячук сообщил, что суд получил от Минюста сообщение, что запрос Святошинского райсуда о допросе в качестве свидетелей Януковича и Шуляка.
    Станислав Шуляк
    Экс-глава внутренних войск МВД Шуляк может скрываться в РФ - ГПУ
    14:51 11.06.2015
    176Дело Ефремова. Первый пошел?
    Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк уточнил, что однозначной информации о том, где находится Станислав Шуляк, в ведомстве на данный момент нет.
    Станислав Шуляк
    ГПУ раскрыла подробности об объявленном в розыск экс-главе ВВ МВД
    14:15 11.06.2015
    103Дело Ефремова. Первый пошел?
    Уголовные производства расследуются по статьям о соучастии и покушении на преступление, а также о превышении власти или служебных полномочий.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Покушение на Парубия заказал экс-чиновник МВД - Аваков
    19:52 01.02.2015
    1408Рост криминала в Украине.
    Установлено, что заказчиком-организатором покушения на убийство Парубия является Станислав Шуляк. На сайте МВД говорится, что он занимал должности первого замначальника Управления госохраны, командующего внутренних войск МВД.
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