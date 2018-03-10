Майдан эта трагедия, которая стала самой крупной трагедией в истории Украины после Второй мировой войны и к сожалению, она еще не завершена, считает экс-командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк.
Накануне Порошенко побывал в Польше, НКРЭКУ повысило тариф на отопление, экс-командующий ВВ Станислав Шуляк был допрошен о беспорядках на Майдане, экс-губернатор Одесской области Саакашвили объявил сбор денег на свой "Рух новых сил".
Бывший командующий внутренними войсками утверждает, что в районе восьми часов утра 20 февраля 2014 года в районе улицы Заньковецкой постами наблюдения был якобы установлен факт выдачи огнестрельного оружия из багажника машины "Жигули".
Прокурор отметил, что прокуратуре удалось установить обстоятельства выезда Шуляка из Украины в 2014 году, так как у Государственной пограничной службы нет официальной информации о пересечении Шуляком государственной границы.
Бывший глава внутренних войск Украины Станислав Шуляк заявил, что с ним связался человек, представившийся нынешним мэром Киева Виталием Кличко, и предложил ему присоединиться со своими подразделениями к акциям протеста в Киеве.
Как заявил во время видео допроса экс-командующий ВВ МВД Украины Станислав Шуляк, по его данным, во время акция протеста в центре Киева в период с ноября 2013 года и до конца февраля 2014 года пострадали 932 силовика.
Святошинский районный суд в Киеве в пятницу, 2 декабря, продолжил рассмотрение дела по массовым убийствам во время акция протеста на Майдане Незалежности в Киеве. В рамках судебного заседания проходит допрос Станислава Шуляка.
У здания СИЗО, где содержатся проходящие по делу экс-"беркутовцы", в пятницу спокойно, никаких митингов нет. В свою очередь, адвокат бывших сотрудников "Беркута" надеется, что допрос Шуляка сегодня состоится.
Как отмечается, накануне, 1 декабря, в 11.30 пройдет очередное заседание суда без установления видеосвязи с Ростовом-на-Дону. В понедельник, 28 ноября, посредством видеосвязи в Святошинском суде прошел допрос экс- президента Виктора Януковича.
Установлено, что заказчиком-организатором покушения на убийство Парубия является Станислав Шуляк. На сайте МВД говорится, что он занимал должности первого замначальника Управления госохраны, командующего внутренних войск МВД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".