Сергей Горбатюк уточнил, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследовало дело только относительно ненадлежащего деятельности правоохранителей по обеспечению общественного порядка.
В ГПУ сообщили, что запланирован допрос Олейника в уголовном производстве относительно незаконных задержаний, привлечения к ответственности и арестов протестующих, в частности, автомайдановцев во время протестных акций.
Исходя из ряда непрямых доказательств следователи считают, что решение о разгоне протестующих на Евромайдане принимал бывший президент Виктор Янукович, сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
Политический консультант Юлия Комарова заявила, что нынешний правящий класс думает о своем завтрашнем дне, поэтому лояльно относится к политическим оппонентам, а политолог Виталий Кулик убежден, что на выборах люди припомнят власти бездействие.
Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что Рада должна немедленно принять изменения в закон про Госбюро расследований, отсрочив его вступление, чтобы это никаким образом не отобразилось на расследовании.
Владимир Парасюк, сотник Майдана и депутат парламента, в очередной раз проявил искусство парламентской этики. Прямо на заседании депутатской комиссии выскочил из-за стола и нанес удар ногой в лицо генералу СБУ Василию Писному.
Накануне второй годовщины начала революционных событий на Майдане, следственное управление Генпрокуратуры решило отчитаться о проделанной работе: кого подозревают, кого задержали и что собираются делать дальше.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".