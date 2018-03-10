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    Сергей Горбатюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Сергей Горбатюк
    Горбатюка отстранили от конкурса на должность главы Госбюро расследований
    08:44 14.12.2016
    511
    Как сообщил адвокат Горбатюка Виталий Титич, конкурсная комиссия сочла, что Горбатюк не соответствовал требованиям, в частности, у него якобы не было опыта руководящей работы.
    Сергей Горбатюк. Архивное фото
    ГПУ: на допросе Януковича не исключена видеосвязь с экс-"беркутовцами"
    15:54 27.11.2016
    374Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как отметил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможность видеоконференции из СИЗО является инициативой Святошинского райсуда Киева.
    Луценко vs Горбатюк: в ГПУ идет процесс корпоратизации – Бортник
    Луценко vs Горбатюк: в ГПУ идет процесс корпоратизации – Бортник 
    15:43 31.10.2016
    174
    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал конфликт в Генеральной прокуратуре.
    События 2 мая в Одессе. Архивное фото
    Экс-руководители одесской милиции привлечены к ответственности по делу 2 мая
    11:25 06.05.2016
    119Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Сергей Горбатюк уточнил, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследовало дело только относительно ненадлежащего деятельности правоохранителей по обеспечению общественного порядка.
    Комментарий Владислава Куценко по Сергею Горьбатюку
    ГПУ проводит служебную проверку в отношении прокурора по делам Майдана Горбатюка 
    14:11 20.04.2016
    124Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко заявил, что никаких уголовных дел в отношении его коллеги Сергея Горбатюка на сегодняшний день со стороны ГПУ нет.
    Сергей Горбатюк
    Против прокурора по делам Майдана Горбатюка готовят уголовное дело
    09:59 20.04.2016
    1239Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Как заявил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, за готовящимся в отношении Сергея Горбатюка уголовным производством стоит заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.
    Юрий Колобов. Архивное фото
    ГПУ: Испания отказала в экстрадиции экс-министра финансов Колобова
    16:56 15.03.2016
    860
    По словам начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, отказ об экстрадиции бывшего главы Минфина поступил в ГПУ десять дней назад.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    ГПУ: патрульного Олейника допросят по делу о задержании участников Майдана
    20:46 24.02.2016
    164День полиции: успех или провал?
    В ГПУ сообщили, что запланирован допрос Олейника в уголовном производстве относительно незаконных задержаний, привлечения к ответственности и арестов протестующих, в частности, автомайдановцев во время протестных акций.
    Виктор Янукович
    ГПУ нашла непрямые доказательства причастности Януковича к разгону Майдана
    17:15 22.02.2016
    182Украина - буревестник революций. Годовщины
    Исходя из ряда непрямых доказательств следователи считают, что решение о разгоне протестующих на Евромайдане принимал бывший президент Виктор Янукович, сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
    Горящий Дом профсоюзов во время Евромайдана. Архивное фото
    Кто и почему затягивает расследование преступлений на Майдане. Опрос экспертов
    09:29 21.02.2016
    924Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политический консультант Юлия Комарова заявила, что нынешний правящий класс думает о своем завтрашнем дне, поэтому лояльно относится к политическим оппонентам, а политолог Виталий Кулик убежден, что на выборах люди припомнят власти бездействие.
    Акция сторонников евроинтеграции Украины
    Расследование дел по расстрелам на Майдане приостановится 1 марта - ГПУ
    16:52 19.02.2016
    1893Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Следствие не может продолжаться, так как следователи теряют полномочия, а Государственного бюро расследований работать не будет, заявил в пятницу Сергей Горбатюк.
    В Украине отмечают годовщину Евромайдана
    В ГПУ просят Раду не допустить остановку расследования событий на Майдане
    13:26 10.02.2016
    104Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что Рада должна немедленно принять изменения в закон про Госбюро расследований, отсрочив его вступление, чтобы это никаким образом не отобразилось на расследовании.
    Активистка Евромайдана и беркутовец
    ГПУ передала в суд дела троих "беркутовцев" по расстрелу активистов Майдана
    12:31 10.02.2016
    291Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам Сергея Горбатюка, указанным лицам инкриминируется убийство 48 протестующих, а также причинение огнестрельных ранений 80 участникам акций протеста.
    Оружие, из которого стреляли на Майдане
    ГПУ: оружие, из которого стреляли на Майдане, принадлежало "Беркуту"
    16:55 06.02.2016
    1659Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как отметил начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк, сначала была информация, что пропавшее оружие было вывезено в Крым.
    Горбатюк об оружии, которое использовалось на Майдане
    В ГПУ рассказали об оружии, которое использовалось на Майдане 
    16:17 06.02.2016
    408Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал об оружии, которое использовалось на Майдане.
    Центр Киеве во время Евромайдана. Архивное фото
    Расследование по Евромайдану может быть заблокировано на два года - ГПУ
    23:38 10.12.2015
    583Украина - буревестник революций. Годовщины
    Как заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, складывается впечатление, что Верховная Рада специально принимает законы, тормозящие расследование.
    Андрей Сенченко. Архивное фото
    ГПУ приглашает на допрос Сенченко по делу о расстрелах на Майдане
    05:43 24.11.2015
    200Украина - буревестник революций. Годовщины
    Экс-нардеп от ВО "Батькивщина" заявил, что у него есть абсолютно достоверная информация о присутствии снайперов во время кровавых событий на Майдане в начале 2014 года.
    Вид на Майдан Незалежности во время событий 20 февраля 2014 года
    Преступление против человечности? Виновные не обнаружены
    13:12 20.11.2015
    1373Дело Ефремова. Первый пошел?
    Владимир Парасюк, сотник Майдана и депутат парламента, в очередной раз проявил искусство парламентской этики. Прямо на заседании депутатской комиссии выскочил из-за стола и нанес удар ногой в лицо генералу СБУ Василию Писному.
    ГПУ об уголовных делах Майдана. Видео
    В ГПУ рассказали о расследовании преступлений на Майдане 
    01:11 20.11.2015
    153Год Революции
    Как рассказал Сергей Горбатюк, бывшее руководство МВД подозревается в незаконном инициировании принятия Кабмином постановлений, разрешающих применение спецсредств против митингующих.
    Вид на Майдан Незалежности во время событий 20 февраля 2014 года
    ГПУ в расследовании разгона Майдана поставила жирное троеточие
    14:40 17.11.2015
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    Накануне второй годовщины начала революционных событий на Майдане, следственное управление Генпрокуратуры решило отчитаться о проделанной работе: кого подозревают, кого задержали и что собираются делать дальше.
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