Прокурор отметил, что прокуратуре удалось установить обстоятельства выезда Шуляка из Украины в 2014 году, так как у Государственной пограничной службы нет официальной информации о пересечении Шуляком государственной границы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.