Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
Франции нужно правительство, которое будет бороться за французскую продукцию, а сегодня оно делает все, чтобы продавать истребители Рафаль, делает все, чтобы продавать корабли, считает французский эксперт.
Движение в центре Афин перекрыто из-за массовой акции протеста фермеров. Тысячи аграриев устроили митинг на площади Синтагма, они поют национальный гимн и танцуют. В сквере возле площади фермеры установили несколько палаток.
Лидер протестующих Аммон Банди встретился с шерифом округа Дэвидом Уордом, который предложил закончить противостояние, сопроводив вооруженных активистов за пределы штата. Банди отказался от этого предложения.
По словам президента профессионального союза европейских фермеров и работников сельхозкооперативов Copa-Cogeca Альбера Яна Маата, торговое эмбарго России сократило почти наполовину агропродовольственный экспорт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.