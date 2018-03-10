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    фермеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
    Французские фермеры продолжают акции протеста против низких закупочных цен на свою продукцию
    Треть фермеров Франции зарабатывают меньше 350 евро в месяц
    16:03 05.01.2017
    684
    Франции нужно правительство, которое будет бороться за французскую продукцию, а сегодня оно делает все, чтобы продавать истребители Рафаль, делает все, чтобы продавать корабли, считает французский эксперт.
    Протесты греческих фермеров в Афинах. Видео
    Протестующие фермеры установили палатки возле парламента Греции 
    23:16 12.02.2016
    80
    Движение в центре Афин перекрыто из-за массовой акции протеста фермеров. Тысячи аграриев устроили митинг на площади Синтагма, они поют национальный гимн и танцуют. В сквере возле площади фермеры установили несколько палаток.
    Фермеры в штате США Орегон
    Вооруженные фермеры в Орегоне отказались от компромисса с властями
    02:20 08.01.2016
    213
    Лидер протестующих Аммон Банди встретился с шерифом округа Дэвидом Уордом, который предложил закончить противостояние, сопроводив вооруженных активистов за пределы штата. Банди отказался от этого предложения.
    Евро, купюры, банкноты
    Фермеры ЕС потеряли 5,5 млрд евро из-за эмбарго РФ - профсоюз
    08:22 01.08.2015
    412
    По словам президента профессионального союза европейских фермеров и работников сельхозкооперативов Copa-Cogeca Альбера Яна Маата, торговое эмбарго России сократило почти наполовину агропродовольственный экспорт.
    Забастовка фермеров во Франции
    Забастовка фермеров во Франции 
    16:28 22.07.2015
    824
    Фермеры во Франции заблокировали автодорогу вокруг города Кан. Они выступают за значительное повышение закупочных цен и увеличение программ государственной помощи.
    Железная дорога. Архивное фото
    Польские протестующие фермеры разблокировали железную дорогу Варшава-Москва
    17:02 27.02.2015
    214
    Фермеров возмущает предоставление польским правительством огромных сумм в качестве помощи Украине в условиях нехватки средств на поддержку собственного сельского хозяйства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
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