Полиция применила светошумовые гранаты для разгона протестной акции, участие в которой приняли несколько десятков мигрантов. По данным СМИ, мигранты бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, жгли мусорные баки.
Движение в центре Афин перекрыто из-за массовой акции протеста фермеров. Тысячи аграриев устроили митинг на площади Синтагма, они поют национальный гимн и танцуют. В сквере возле площади фермеры установили несколько палаток.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".