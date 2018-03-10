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    Полиция Греции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Полиция Греции в лагере мигрантов близ городка Идомени. Архивное фото
    В Греции произошли столкновения между полицией и мигрантами
    01:42 17.10.2016
    90Мигранты штурмуют ЕС
    Полиция применила светошумовые гранаты для разгона протестной акции, участие в которой приняли несколько десятков мигрантов. По данным СМИ, мигранты бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, жгли мусорные баки.
    Полиция Греции применила слезоточивый газ против пенсионеров. Видео
    Полиция Греции применила слезоточивый газ против пенсионеров 
    00:55 04.10.2016
    139Массовые беспорядки в Греции
    Греческая полиция применила слезоточивый газ против манифестации пенсионеров, которые пытались прорваться к резиденции премьер-министра Алексиса Ципраса.
    Столкновения анархистов и полиции в центре Афин. Видео
    Столкновения анархистов и полиции в центре Афин 
    01:12 09.05.2016
    57Массовые беспорядки в Греции
    Группа анархистов попыталась устроить беспорядки в центре Афин на площади Синтагма, где проходил многотысячный митинг против пенсионной реформы и повышения налогов.
    Протесты греческих фермеров в Афинах. Видео
    Протестующие фермеры установили палатки возле парламента Греции 
    23:16 12.02.2016
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    Движение в центре Афин перекрыто из-за массовой акции протеста фермеров. Тысячи аграриев устроили митинг на площади Синтагма, они поют национальный гимн и танцуют. В сквере возле площади фермеры установили несколько палаток.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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