Курьер из штата Орегон ехал на машине, когда внезапно услышал крик о помощи. Он позвонил жене и попросил ее вызвать полицию. Полиция прибыла к дому, где, судя по крикам, кто-то находился в серьезной опасности.
Лидер протестующих Аммон Банди встретился с шерифом округа Дэвидом Уордом, который предложил закончить противостояние, сопроводив вооруженных активистов за пределы штата. Банди отказался от этого предложения.
Как сообщил шериф местной полиции Джон Ханлин, трем погибшим было по 18 лет. В числе жертв атаки также 67-летний преподаватель. Сенатор от Орегона Джефф Меркли сообщил ранее, что среди погибших его двоюродная правнучка.
Накануне в учебном заведении рядом с городом Розберг в штате Орегон молодой мужчина устроил стрельбу, в результате которых 10 человек, в том числе стрелявший погибли. Сам стрелок был убит в ходе перестрелки с полицейскими.
По предварительной информации, в результате стрельбы по меньше мере три человека получили ранения. На сайте школы "Розмари Андерсон" сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей.
На сайте школы, в которой произошла стрельба, сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей. На данный момент пострадавшие находятся в медучреждении, где им оказывают необходимую помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".