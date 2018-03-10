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    Орегон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    В США звавший на помощь попугай поднял по тревоге полицейских
    16:46 08.11.2017
    280
    Курьер из штата Орегон ехал на машине, когда внезапно услышал крик о помощи. Он позвонил жене и попросил ее вызвать полицию. Полиция прибыла к дому, где, судя по крикам, кто-то находился в серьезной опасности.
    Крушение легкомоторного самолета Piper PA46 в Орегоне
    При крушении легкомоторного самолета в США погибли 4 человека
    00:57 08.04.2017
    36
    Самолет Piper PA46 потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в пяти милях (приблизительно в 8 километрах) от аэропорта Eugene в округе Лейн штата Орегон.
    Фермеры в штате США Орегон
    Вооруженные фермеры в Орегоне отказались от компромисса с властями
    02:20 08.01.2016
    213
    Лидер протестующих Аммон Банди встретился с шерифом округа Дэвидом Уордом, который предложил закончить противостояние, сопроводив вооруженных активистов за пределы штата. Банди отказался от этого предложения.
    Вооруженные фермеры удерживают заповедник в США
    Вооруженные фермеры удерживают админздание заповедника в Орегоне 
    11:07 05.01.2016
    262
    Причиной протестов фермеров в американском штате Орегон стали тюремные сроки для их товарищей, которые добивались отмены решения о создании заповедника.
    Фермеры в штате США Орегон
    Американские фермеры захватили админздание заповедника в Орегоне
    03:18 04.01.2016
    321
    Основной причиной протеста стали тюремные сроки, к которым были приговорены за поджог двое фермеров, требовавших отменить решение о создании заповедника в 1908 году.
    Стрельба в Орегоне
    Полиция обнародовала имена жертв стрельбы в штате Орегон
    02:15 03.10.2015
    109
    Как сообщил шериф местной полиции Джон Ханлин, трем погибшим было по 18 лет. В числе жертв атаки также 67-летний преподаватель. Сенатор от Орегона Джефф Меркли сообщил ранее, что среди погибших его двоюродная правнучка.
    Стрельба в Орегоне
    На месте стрельбы в Орегоне найдено шесть единиц оружия
    23:53 02.10.2015
    106
    Накануне в учебном заведении рядом с городом Розберг в штате Орегон молодой мужчина устроил стрельбу, в результате которых 10 человек, в том числе стрелявший погибли. Сам стрелок был убит в ходе перестрелки с полицейскими.
    Орегонский стрелок целенаправленно убивал христиан. Видео
    Стрелок из Орегона целенаправленно убивал христиан 
    13:50 02.10.2015
    314
    Инцидент со стрельбой произошел в учебном заведении рядом с городом Розберг. По последним данным, в ходе стрельбы погибли 10 человек и 7 были ранены. Сам стрелок был убит полицейскими.
    Стрельба в Орегоне
    Спецкор: подробности стрельбы в колледже Орегона с места происшествия
    13:40 02.10.2015
    323
    На данный момент известно, что погибли в общей сложности 10 человек, еще семеро получили ранения, сообщил Голосу Столицы спецкор радиостанции Роман Мамонов.
    Стрельба в Орегоне
    Полиция уточнила число жертв стрельбы в Орегоне: 10 погибших, 7 раненых
    03:27 02.10.2015
    100
    Президент США Барак Обама выступил с эмоциональным обращением по поводу преступления в Орегоне и призвал конгресс ужесточить законодательство в области контроля за оружием.
    Стрельба в колледже в Орегоне. Видео
    Стрелок из Орегона хотел "попасть в новости" 
    03:05 02.10.2015
    222
    Инцидент со стрельбой произошел в учебном заведении рядом с городом Розберг. По разной информации, погибли от 13 до 15 человек, около 20 получили ранения.
    Стрельба в Орегоне
    Подозреваемый в стрельбе в Орегоне убит - СМИ
    23:53 01.10.2015
    131
    Ранее местный телеканал Q13 FOX сообщил, что стрелявший был убит. Позднее телеканал CNN сообщил, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе.
    Стрельба в Орегоне
    Стрельба в колледже США 
    22:51 01.10.2015
    199
    Стрелявший был задержан. Его допрашивают, подробности пока неизвестны. Больницы города готовятся к большому количеству раненых. Зона происшествия оцеплена полицией.
    Стрельба в Орегоне
    Подозреваемый в стрельбе в Орегоне задержан
    22:29 01.10.2015
    204
    Задержанного допрашивают, подробности пока неизвестны. Больницы города готовятся к большому количеству раненых. Зона происшествия оцеплена полицией.
    Полиция США
    При стрельбе в колледже в Орегоне погибли 15 человек
    21:59 01.10.2015
    268
    Сообщается, что инцидент произошел в учебном заведении рядом с городом Розберг. Местный телеканал Q13 FOX сообщает, что стрелявший был убит.
    Полиция в Балтиморе. Архивное фото
    Во время празднования Дня труда в США 10 человек погибли в авиакатастрофах
    05:54 08.09.2015
    106
    Сразу в трех штатах произошли крушения легкомоторных самолетов, в результате чего погибли десять человек. Катастрофы произошли в Колородо, Орегоне и Северной Каролине.
    Полиция в США. Архивное фото
    Грабитель в США проник в жилой дом, выпил алкоголь и принял ванну
    12:49 05.01.2015
    50
    Полицейские прибыли в один из частных домов Кайзера после звонка в "службу спасения" от женщины, присматривавшей за жилищем в отсутствии хозяев, и обнаружили там обнаженного мужчину.
    Автомобиль полиции в США
    Причиной стрельбы в школе Портленда могли стать криминальные разборки
    04:26 13.12.2014
    90
    По предварительной информации, в результате стрельбы по меньше мере три человека получили ранения. На сайте школы "Розмари Андерсон" сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей.
    Стрельба в школе Портленда
    Стрельба в одной из школ Портленда 
    01:40 13.12.2014
    108
    На сайте школы, в которой произошла стрельба, сообщается, что ее студенты - дети из неблагополучных и неполных семей. На данный момент пострадавшие находятся в медучреждении, где им оказывают необходимую помощь.
    Полиция США
    Не менее двух человек погибли при стрельбе в школе в Портленде
    23:30 12.12.2014
    69
    Данные о погибших пока не приводятся. По словам правоохранителей, подозреваемый уже покинул место происшествия. Полиция не исключает, что нападавших могло быть несколько.
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