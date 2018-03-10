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    урожай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
    Питайа (драконий фрукт) на рынке в Тайване
    Во Вьетнаме вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта" 
    12:27 10.01.2018
    237
    Во вьетнамской провинции Бинь Тхуан вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта" (питайи). Фрукты уже были готовы к сборке, но он отрезал половины у большинства плодов.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Днепр, страда-2017: рейдерство и массовые кражи урожая
    19:19 21.09.2017
    939
    Уборка урожая – идеальное время и для аграрных рейдеров, которые выводят на поля свою технику и за несколько дней отбирают у селян плоды их многомесячных трудов.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Урожай-2017: много проблем и рост цены на хлеб в перспективе
    12:14 06.09.2017
    2765
    На пути к построению "аграрной супердержавы" Украина оказалась в уникальной ситуации, когда даже самые хорошие урожаи не снижают внутренние цены на продовольствие, а даже наоборот, их повышают.
    Черешня и клубника
    Украина потеряет 29% урожая фруктов и ягод из-за заморозков
    15:15 29.05.2017
    510Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Кутовой спрогнозировал рекордный урожай в Украине
    11:11 09.09.2016
    285
    По информации Министерства агарной политики и продовольствия Украины, прирост от предыдущего года составляет плюс 2 миллиона. Однако, по оценкам разных ассоциаций, эта цифра может быть существенно больше.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
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