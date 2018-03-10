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    зерно

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Уборка урожая. Архивное фото
    Вопрос жизни и смерти. Куда и как Украине продавать рекордный урожай?
    15:45 10.11.2016
    21443Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Идея аграрной сверхдержавы, которой станет Украина после полной ликвидации промышленности, идет на закат. Агрокомпании по-прежнему торгуют сырьем, а отмена госконтроля за качеством агропродукции закрыла перед поставщиками вожделенный рынок Евросоюза.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Кутовой спрогнозировал рекордный урожай в Украине
    11:11 09.09.2016
    285
    По информации Министерства агарной политики и продовольствия Украины, прирост от предыдущего года составляет плюс 2 миллиона. Однако, по оценкам разных ассоциаций, эта цифра может быть существенно больше.
    Крупнейшие экспортеры зерна: Украина - в лидерах. Инфографика
    Крупнейшие экспортеры зерна: Украина - в лидерах 
    17:20 15.01.2016
    9317Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Украина вышла на второе место в мире по объемам экспорта зерновых после США и на первое место в мире по темпам роста производительности, обогнав Бразилию. Основные направления экспорта зерновых Украиной, смотрите в инфографике.
    Птицефабрика. Архивное фото
    Украина начнет экспортировать зерно и курятину в Иран
    12:20 03.09.2015
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    Павленко отметил, что в текущем году удалось существенно нарастить экспорт по мясу птицы и яичных продуктов. В сравнении с прошлым годом в 9,5 раз увеличен экспорт томатной пасты.
    Уборка пшеницы. Архивное фото
    Эксперт: Украина - "страна номер три" в мире по экспорту зерновых
    11:30 22.08.2015
    985Экономический кризис
    Как отметил эксперт, в Украине хорошие погодные условия и прекрасные плодородные земли. И в связи с этим Украина имеет излишек сельхозпродукции, который, соответственно, может продавать на мировом рынке.
    Пшеница
    В ДНР решили менять "гуманитарную" муку на зерно
    16:59 06.05.2015
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    Предполагается, что это позволит наполнить резервный фонд ДНР зерновыми и обеспечить продовольственную безопасность республики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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