Идея аграрной сверхдержавы, которой станет Украина после полной ликвидации промышленности, идет на закат. Агрокомпании по-прежнему торгуют сырьем, а отмена госконтроля за качеством агропродукции закрыла перед поставщиками вожделенный рынок Евросоюза.
По информации Министерства агарной политики и продовольствия Украины, прирост от предыдущего года составляет плюс 2 миллиона. Однако, по оценкам разных ассоциаций, эта цифра может быть существенно больше.
Украина вышла на второе место в мире по объемам экспорта зерновых после США и на первое место в мире по темпам роста производительности, обогнав Бразилию. Основные направления экспорта зерновых Украиной, смотрите в инфографике.
Как отметил эксперт, в Украине хорошие погодные условия и прекрасные плодородные земли. И в связи с этим Украина имеет излишек сельхозпродукции, который, соответственно, может продавать на мировом рынке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".