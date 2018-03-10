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    фрукты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Питайа (драконий фрукт) на рынке в Тайване
    Во Вьетнаме вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта" 
    12:27 10.01.2018
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    Во вьетнамской провинции Бинь Тхуан вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта" (питайи). Фрукты уже были готовы к сборке, но он отрезал половины у большинства плодов.
    Черешня и клубника
    Украина потеряет 29% урожая фруктов и ягод из-за заморозков
    15:15 29.05.2017
    510Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду.
    Киви
    В Украине предотвратили ввоз 20 тонн зараженных киви из Греции
    16:44 20.01.2017
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    По информации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту.
    Борщевой набор и фрукты: как выросли цены в Украине. Инфографика
    Борщевой набор и тропические фрукты: обзор цен в Украине 
    09:49 13.04.2016
    934Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    В течение недели на украинских рынках выросли цены на овощи борщевого набора и тропические фрукты. Мониторинг цен проводился по основным продовольственным рынкам: "Нежданный" (Херсонская область), "Столичный" (Киев) и "Шувар" (Львов).
    В США одобрили генномодифицированные яблоки и картофель
    В США одобрили генномодифицированные яблоки и картофель 
    18:03 29.03.2015
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    В американских супермаркетах вскоре появятся генетически модифицированные яблоки и картофель, которые, как утверждают биоинженеры, сохраняются гораздо лучше, чем обычные, темнеющие при вмятинах или разрезах плоды.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса
    РФ вернула Украине 16 т мясной продукции
    14:51 05.02.2015
    265Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Также РФ не пустила из Белоруссии 11 тонн овощей и фруктов, из Латвии - 10 тонн датского сыра и 10 тонн собачьего корма производства США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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