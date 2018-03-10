По мнению генерального директора Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, импорт овощей в Украину увеличился из-за сезонного фактора и скоро на прилавках появятся овощи отечественного производства.
В течение недели на украинских рынках выросли цены на овощи борщевого набора и тропические фрукты. Мониторинг цен проводился по основным продовольственным рынкам: "Нежданный" (Херсонская область), "Столичный" (Киев) и "Шувар" (Львов).
Выращивать овощи в Украине стало делом убыточным. Пытаясь выжить, аграрии резко взвинтили цены на овощи нового урожая. Эксперты аграрного рынка утверждают, что цены на отечественные продукты будут расти и дальше.
В американских супермаркетах вскоре появятся генетически модифицированные яблоки и картофель, которые, как утверждают биоинженеры, сохраняются гораздо лучше, чем обычные, темнеющие при вмятинах или разрезах плоды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".