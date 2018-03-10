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    борьба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    На Олимпиаде в Рио украинский борец укусил американца. Видео
    На Олимпиаде в Рио украинский борец укусил американца 
    00:00 23.08.2016
    615Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Во время состязаний по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио украинский борец Андрей Квятковский во время поединка с американцем Франком Молинаро укусил соперника. Камеры зафиксировали этот нелицеприятный момент.
    Давит Чакветадзе (Россия) и Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на XXXI летних Олимпийских играх.
    Беленюк считает, что в поражении в финале есть доля его ошибок
    05:09 16.08.2016
    1682Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам Жана Беленюка, во время поединка после того, как встал из партера, он уступал пять баллов. "Не будем говорить, каким образом они были завоеваны, но там есть и доля моих ошибок", - сказал спортсмен.
    Давит Чакветадзе и Жан Беленюк, после окончания поединка за первое место соревнований по греко-римской борьбе
    Беленюк: судейский фактор сработал в первую очередь
    02:44 16.08.2016
    1509Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка, он не доволен серебряной наградой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, спортсмен нацеливался только на "золото".
    Призеры соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на церемонии награждения
    Жданов: у Беленюка "украли" заслуженное "золото"
    02:01 16.08.2016
    1539Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
    Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Сложная схватка Беленюка в финале Олимпиады 
    01:31 16.08.2016
    2247Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг. В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе.
    Давит Чакветадзе и Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе
    Беленюк хорошо изучил Чакветадзе, но не выдержал темп - тренер россиянина
    00:48 16.08.2016
    686Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам тренера Чакветадзе Левани Кезевадзе, украинец Жан Беленюк хорошо изучил россиянина, и в первом периоде он был свежим и действовал хорошо, а во втором уже начал ошибаться, не выдержал темп и стал допускать ошибки.
    Беленюк vs Чакветадзе в финале Олимпиады. Видео
    Схватка Беленюка и Чакветадзе в финале Олимпиады 
    00:29 16.08.2016
    10081Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг. В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе.
    Давит Чакветадзе и Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Украинец Беленюк завоевал "серебро" Олимпиады в греко-римской борьбе
    23:54 15.08.2016
    951Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Первый период украинец Жан Беленюк выиграл со счетом 2:0, но во второй части игры очки набирал лишь россиянин Давит Чакветадзе. Окончательный счет поединка - 2:9.
    Роман Власов (Россия) и Марк Мадсен (Дания) в поединке за первое место на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг
    Россиянин Роман Власов победил в финале ОИ в греко-римской борьбе
    06:07 15.08.2016
    581Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале борец греко-римского стиля Роман Власов победил датчанина Марка Мадсена и принес сборной России 9-ю золотую медаль Олимпиады-2016. Власов стал двукратным олимпийским чемпионом.
    Победная схватка украинца Беленюка чемпионате Европы по борьбе
    Победная схватка украинца Беленюка на чемпионате Европы по борьбе 
    15:43 14.03.2016
    354
    Украинец Жан Беленюк стал двукратным чемпионом Европы. Всего по итогам чемпионата Европы на счету сборной Украины во всех стилях борьбы - женской, вольной и греко-римской - 14 наград.
    Украинский спортсмен Жан Беленюк. Архивное фото
    Украинец Беленюк завоевал золото на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
    05:22 14.03.2016
    316
    Украинец Жан Беленюк стал двукратным чемпионом Европы. Всего по итогам чемпионата Европы на счету сборной Украины во всех стилях борьбы - женской, вольной и греко-римской - 14 наград.
    Дмитрий Цымбалюк
    Украинец взял бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
    20:39 12.03.2016
    220
    Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook, Дмитрий Цымбалюк стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили: мои амбиции в Украине гораздо выше, чем пост премьер-министра
    05:20 22.02.2016
    5002Саакашвили в Одессе
    По словам Саакашвили, его цель заключается в "установлении полностью новых правил игры и привнесении нового поколения в политическую элиту" Украины.
    Глава НАБУ Артем Сытник
    Адвокат: у украинцев еще не сложился имидж НАБУ - хорошие они или плохие
    22:21 11.02.2016
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    Коррупционные преступления очень сложные, дела попадают в суд через 5 месяцев, иногда через год, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Денис Овчаров.
    Чемпион Олимпийских игр-1964 Анатолий Колесов
    Чемпион Олимпийских игр-1964 Анатолий Колесов будет включен в Зал славы UWW
    21:13 14.12.2015
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    Выборы лауреатов Зала славы значились одним из пунктов повестки заседания исполкома UWW в Адлере. Виктор Кузнецов был номинирован в категории - тренер, а Анатолий Колесов - борец. За обе кандидатуры проголосовали единогласно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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