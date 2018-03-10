Во время состязаний по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио украинский борец Андрей Квятковский во время поединка с американцем Франком Молинаро укусил соперника. Камеры зафиксировали этот нелицеприятный момент.
По словам Жана Беленюка, во время поединка после того, как встал из партера, он уступал пять баллов. "Не будем говорить, каким образом они были завоеваны, но там есть и доля моих ошибок", - сказал спортсмен.
По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
По словам тренера Чакветадзе Левани Кезевадзе, украинец Жан Беленюк хорошо изучил россиянина, и в первом периоде он был свежим и действовал хорошо, а во втором уже начал ошибаться, не выдержал темп и стал допускать ошибки.
Выборы лауреатов Зала славы значились одним из пунктов повестки заседания исполкома UWW в Адлере. Виктор Кузнецов был номинирован в категории - тренер, а Анатолий Колесов - борец. За обе кандидатуры проголосовали единогласно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".