Выборы лауреатов Зала славы значились одним из пунктов повестки заседания исполкома UWW в Адлере. Виктор Кузнецов был номинирован в категории - тренер, а Анатолий Колесов - борец. За обе кандидатуры проголосовали единогласно.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.