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    амнистия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Банковая готовит общество к закону об амнистии
    09:55 12.02.2018
    3693Донбасс: новое перемирие
    Банковая продолжает работу над общественным мнением с помощью соцопросов, чтобы можно было выполнять указания Вашингтона по "Минску", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    Амнистия и особый статус Донбасса: Волкер объяснил позицию Украины
    20:22 04.11.2017
    4996Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как отметил Волкер, США в значительной мере присоединились к дипломатическим усилиям по Минскому процессу и активизации выполнения сторонами Минских соглашений.
    Шеврон на рукаве бойца 24-го батальона территориальной обороны Айдар
    Война не все спишет. "Айдаровцы" требуют амнистии
    08:10 11.09.2017
    1783Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Бывшие бойцы батальона "Айдар", обвиняемые в мародерстве, грабежах, бандитизме, не удовлетворены вступившим в силу законом «Об амнистии» участникам АТО. Они считают, что нужно амнистировать всех, кто совершил преступление в зоне АТО в 2014 году.
    Петр Порошенко
    Порошенко одобрил закон об амнистии
    17:23 02.09.2017
    868
    По словам Порошенко, военнослужащие и иерархи украинской церкви обратились ко нему по вопросам амнистии для тех, кто принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений.
    Правительство Румынии приняло решение отменить указ об амнистии. Видео
    Правительство Румынии приняло решение отменить указ об амнистии 
    02:55 05.02.2017
    116
    Правительство Румынии приняло решение отменить указ об амнистии коррупционеров, вызвавший самые массовые с времен падения режима Чаушеску протесты по всей стране.
    Около 200 тыс жителей Румынии вышли на улицы. Видео
    Около 200 тыс жителей Румынии вышли на улицы 
    22:29 02.02.2017
    185
    Около 200 тысяч граждан Румынии, не согласных с изменениями Уголовного кодекса и решением правительства об амнистии, вышли на улицы в третий день антиправительственных протестов.
    Многотысячные протесты в Румынии. Видео
    Многотысячные протесты в Румынии 
    22:38 01.02.2017
    492
    Антиправительственные протесты, связанные с изменениями в Уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, продолжаются на площади Виктории в столице Румынии.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко ветировал закон об амнистии участников АТО
    14:54 17.08.2016
    3137АТО: в предчувствии военного положения.
    Законопроект об амнистии в 2016 году, который распространяется, в частности, на участников боевых действий, защищавших суверенитет и территориальную независимость Украины, был возвращен с предложениями президента 17 августа 2016 года.
    В суде из-за ареста командира Савченко разгорелся конфликт. Архивное фото
    Герой АТО - преступник. Когда безнаказанность порождает вседозволенность
    10:24 15.07.2016
    4144Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Закон об амнистии в 2016 году, принятый депутатами на прошлой пленарной неделе, который распространяется и на участников антитеррористической операции, открывает ящик Пандоры. Избежать уголовной ответственности смогут матерые преступники.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Плотницкий о законе ВР об амнистии: "Вечно ждать мы не собираемся"
    09:10 10.07.2016
    2331"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий прокомментировал принятие Верховной радой Украины закона об амнистии.
    В Алеппо бои между оппозицией и правительственными войсками. Архивное фото
    Асад пообещал амнистию оппозиционерам, если они сложат оружие
    03:13 21.02.2016
    213Сирия: военное противостояние.
    По словам президента Сирии, ко всем вооруженным группировкам власти страны продолжат относиться как к террористам, до тех пор "пока они не объявят, что готовы войти в политический процесс".
    Ополченцы в Донецке. Архивное фото
    Эксперт: жители Донбасса будут голосовать за сторонников РФ
    19:33 07.10.2015
    1797"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    По словам политолога-международника Олега Волошина, когда украинские власти говорят, что ОБСЕ не признает выборы на Донбассе - они "кривят душой".
    Климкин: те, кто совершил преступления против человечности под амнистию не попадут. Видео
    Климкин: те, кто совершил преступления против человечности, под амнистию не попадут 
    16:50 07.10.2015
    1335"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что совершившие преступления против человечности во время конфликта в Донбассе никогда не попадут под амнистию.
    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
    Меркель: "нормандская четверка" обсудила закон об амнистии
    22:46 02.10.2015
    488Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Она сообщила, что теперь данные предложения будут обсуждаться на уровне трехсторонней контактной группы, "но если бы мы не начали эти переговоры с позитивным пониманием, мы не были бы сегодня там, где мы находимся".
    Тюрьма
    В Туркмении запретили амнистию наркодилеров
    08:47 03.02.2015
    114
    В закон внесена норма, согласно которой "в отношении лиц, признанных виновными и осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, амнистия не применяется".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Банковая готовит общество к закону об амнистии
    09:55 12.02.2018
    3693
    Банковая продолжает работу над общественным мнением с помощью соцопросов, чтобы можно было выполнять указания Вашингтона по "Минску", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
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