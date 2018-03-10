Бывшие бойцы батальона "Айдар", обвиняемые в мародерстве, грабежах, бандитизме, не удовлетворены вступившим в силу законом «Об амнистии» участникам АТО. Они считают, что нужно амнистировать всех, кто совершил преступление в зоне АТО в 2014 году.
Законопроект об амнистии в 2016 году, который распространяется, в частности, на участников боевых действий, защищавших суверенитет и территориальную независимость Украины, был возвращен с предложениями президента 17 августа 2016 года.
Закон об амнистии в 2016 году, принятый депутатами на прошлой пленарной неделе, который распространяется и на участников антитеррористической операции, открывает ящик Пандоры. Избежать уголовной ответственности смогут матерые преступники.
Она сообщила, что теперь данные предложения будут обсуждаться на уровне трехсторонней контактной группы, "но если бы мы не начали эти переговоры с позитивным пониманием, мы не были бы сегодня там, где мы находимся".
В закон внесена норма, согласно которой "в отношении лиц, признанных виновными и осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, амнистия не применяется".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".