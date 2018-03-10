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    Правительство Румынии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Правительство Румынии приняло решение отменить указ об амнистии. Видео
    Правительство Румынии приняло решение отменить указ об амнистии 
    02:55 05.02.2017
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    Правительство Румынии приняло решение отменить указ об амнистии коррупционеров, вызвавший самые массовые с времен падения режима Чаушеску протесты по всей стране.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Число жертв пожара в ночном клубе в Бухаресте возросло до 31
    19:37 02.11.2015
    80Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    В воскресенье от ран в больницах Бухареста скончались три человека. Сегодня скончался молодой человек, его личность не установлена, сообщил вице-премьер Румынии Габриел Опря.
    Вид на здание Будапештского парламента
    Победу на президентских выборах в Румынии одержал Клаус Йоханнис
    23:29 16.11.2014
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    По данным exit poll, разрыв между кандидатами минимальный: премьер-министр страны Виктор Понта набирает между 50,9% и 50% голосов избирателей, мэр города Сибиу Клаус Йоханнис - между 50,9% и 49,1%.
    Лукойл - пункт подготовки нефти
    ЛУКОЙЛ возобновляет работу своего НПЗ в Румынии
    12:53 10.10.2014
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    Нефтеперерабатывающий завод российской компании ЛУКОЙЛ возобновил работу в румынском городе Плоешти, сообщила Даниела Тудораш, глава агентства по защите окружающей среды уезда Прахова, где расположен завод.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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