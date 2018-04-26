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    Спорт

    "Мечтал о новых соревнованиях и победах": умер юный украинский чемпион

    (обновлено: )63603
    Как сообщается, молодому парню несколько дней назад резко стало плохо. Он был доставлен в больницу, однако усилия медиков не принесли результата.
    Умер Иван Штых
    galka.if.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В среду в Ивано-Франковске ушел из жизни талантливый спортсмен, представитель спортивного клуба "Тигр" Иван Штых, пишет "Галка". Парень был многократным чемпионом Украины, победителем областных соревнований по джиу-джитсу.

    "Это тяжелая утрата для семьи и для всего клуба. Ваня мечтал о новых соревнованиях и победах, строил будущее в спорте. Но судьба распорядилась по другому. Ты всегда останешься в наших сердцах и памяти за свою жажду к победам и доброту. Покойся с миром и пусть земля будет тебе пухом", — говорится на Facebook-странице спортивного клуба.

    Несколько дней назад парню резко стало плохо. Врачи зафиксировали кровоизлияние в мозг, пытались спасти жизнь, однако не удалось.

    Напомним, в сентябре минувшего года в Луцке во время марафона умер спортсмен.

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