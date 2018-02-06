Умер один из самых известных бойцов по фри-файту в Украине

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.Тернопольчане".
Как стало известно, предварительная причина смерти спортсмена — сердечный приступ.
Сообщается, что похороны Слюсарчука состоятся Тернополе.
Игорь Слюсарчук был одним из самых известных бойцов по фри-файту в Украине.
Он дважды становился чемпионом мира в своем виде спорта. На протяжении своей карьеры, спортсмен провел 31 поединок, получив 22 победы, 15 из которых — нокаутом.
Напомним, в прошлом году в возрасте 42 лет в США умер известный боец смешанных единоборств Кимбо Слайс.