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    Умер один из самых известных бойцов по фри-файту в Украине

    (обновлено: )361
    Как стало известно, предварительная причина смерти спортсмена - сердечный приступ. Сообщается, что похороны Слюсарчука состоятся Тернополе.
    Игорь Слюсарчук
    te.20minut.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

    В Дагестане на открытом чемпионате по смешанным единоборствам произошла массовая драка
    Канал BEST OF UFC на Youtube
    Массовая драка на чемпионате по смешанным единоборствам в Дагестане
    Во Львове во вторник, 6 февраля, умер 28-летний боец ​​смешанных видов единоборств Игорь Слюсарчук, сообщает издание "Тернопольчане".

    Как стало известно, предварительная причина смерти спортсмена — сердечный приступ.

    Сообщается, что похороны Слюсарчука состоятся Тернополе.

    Игорь Слюсарчук был одним из самых известных бойцов по фри-файту в Украине.

    Он дважды становился чемпионом мира в своем виде спорта. На протяжении своей карьеры, спортсмен провел 31 поединок, получив 22 победы, 15 из которых — нокаутом.

    Напомним, в прошлом году  в возрасте 42 лет в США умер известный боец смешанных единоборств Кимбо Слайс.

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