"Украинские атаманы" проиграли "Марокканским атласным львам" - 2:3

В Касабланке (Марокко) завершилась матчевая встреча 11-го тура Всемирной серии бокса, в которой "Марокканские атласные львы" принимали "Украинских атаманов". Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Судьба матча была решена в последнем пятом бою, сообщает УНИАН.

Весовая категория 49 кг: Заэр Ясин "Атласные львы" — Хасанбой Дусматов "Украинские атаманы" — 45:50, 45:50, 45:50.

Весовая категория 56 кг: Мохамед Хамут "Атласные львы" — Николай Буценко "Украинские атаманы" — победа Хамута техническим нокаутом в 4-м раунде.

Весовая категория 91 кг: Амин Аззоузи "Атласные львы" — Арсен Азизов "Украинские атаманы" — 48:47, 49:46, 50:45.

Весовая категория 75 кг: Саид Харнуф "Атласные львы" — Хуршидбек Норматов "Украинские атаманы" — 45:50, 45:50, 45:50.

Весовая категория 64 кг: Хамза Эль Барбаре "Атласные львы" — Дмитрий Гринченко "Украинские атаманы" — 49:46, 49:46, 49:46.

В двух предыдущих встречах – с "Китайскими драконами" и "Британскими львиными сердцами" украинские боксеры добивались эффектных побед.