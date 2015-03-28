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    Спорт

    "Украинские атаманы" проиграли "Марокканским атласным львам" - 2:3

    (обновлено: )60710
    Судьба матча 11-го тура Всемирной серии бокса была решена в последнем пятом бою. Встреча "атаманов" и "атласных львов" прошла в Касабланке.
    Команда Украинские атаманы. Архивное фото
    Фото с сайта команды "Украинские атаманы"

    В Касабланке (Марокко) завершилась матчевая встреча 11-го тура Всемирной серии бокса, в которой "Марокканские атласные львы" принимали "Украинских атаманов". Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

    Андрей Князев и Александр Усик
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Судьба матча была решена в последнем пятом бою, сообщает УНИАН.

    Весовая категория 49 кг: Заэр Ясин "Атласные львы" — Хасанбой Дусматов "Украинские атаманы" — 45:50, 45:50, 45:50.

    Весовая категория 56 кг: Мохамед Хамут "Атласные львы" — Николай Буценко "Украинские атаманы" — победа Хамута техническим нокаутом в 4-м раунде.

    Весовая категория 91 кг: Амин Аззоузи "Атласные львы" — Арсен Азизов "Украинские атаманы" — 48:47, 49:46, 50:45.

    Весовая категория 75 кг: Саид Харнуф "Атласные львы" — Хуршидбек Норматов "Украинские атаманы" — 45:50, 45:50, 45:50.

    Весовая категория 64 кг: Хамза Эль Барбаре "Атласные львы" — Дмитрий Гринченко "Украинские атаманы" — 49:46, 49:46, 49:46.

    В двух предыдущих встречах – с "Китайскими драконами" и "Британскими львиными сердцами" украинские боксеры добивались эффектных побед.

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