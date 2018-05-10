В пятницу в Украине местами ожидаются заморозки

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 11 мая, в четырех областях ожидаются заморозки на почве, сообщает Гидрометцентр.

11 мая в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, ночью в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью в восточных и Сумской областях 3-8 ° тепла; на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °, днем 13-18 ° тепла; на остальной территории ночью 6-11 °, днем 17-22 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 25 °.

В пятницу в Киеве без осадков.

Температура ночью 7-9 ° тепла, днем около 20 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 11 мая

Ранее сообщалось, что Mini Cooper провалился под асфальт на улице Пушкинской в центре Киева. По словам журналиста Владислава Антонова, инцидент произошел в результате прорыва трубы.