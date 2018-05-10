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    Общество

    В пятницу в Украине местами ожидаются заморозки

    (обновлено: )27010
    По информации Украинского гидрометцентра, температура ночью в восточных и Сумской областях 3-8 ° тепла; на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °.
    Посадка растений
    REUTERS Andrew Yates

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 11 мая, в четырех областях ожидаются заморозки на почве, сообщает Гидрометцентр.

    11 мая в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, ночью в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м / с.

    Температура ночью в восточных и Сумской областях 3-8 ° тепла; на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °, днем 13-18 ° тепла; на остальной территории ночью 6-11 °, днем 17-22 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 25 °.

    В пятницу в Киеве без осадков.

    Температура ночью 7-9 ° тепла, днем около 20 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 11 мая

    Ранее сообщалось, что Mini Cooper провалился под асфальт на улице Пушкинской в центре Киева. По словам журналиста Владислава Антонова, инцидент произошел в результате прорыва трубы.

     

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