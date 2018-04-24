Синоптики сделали оптимистичный прогноз на среду

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 25 апреля, без осадков, лишь ночью в восточной части, Волынской и Ровенской областях кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 5-10 °, на побережье морей 9-14 °; днем 18-23 °, в западных областях и на юге Одесской области до 25 °, в восточных областях и на севере Левобережья 14-19 °.

В Киеве без осадков.

Температура ночью 7-9 °, днем около 20 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 25 апреля

Ранее сообщалось, что теплая погода ожидается в Украине на майские праздники, местами грозы.