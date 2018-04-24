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    Общество

    Синоптики сделали оптимистичный прогноз на среду

    (обновлено: )108
    По информации Украинского гидрометцентра, в западных областях и на юге Одесской области ожидается до 25° тепла.
    Весна
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 25 апреля, без осадков, лишь ночью в восточной части, Волынской и Ровенской областях кратковременный дождь, местами гроза.

    Ветер юго-западный, западный, 7-12 м / с.

    Температура ночью 5-10 °, на побережье морей 9-14 °; днем 18-23 °, в западных областях и на юге Одесской области до 25 °, в восточных областях и на севере Левобережья 14-19 °.

    В Киеве без осадков.

    Температура ночью 7-9 °, днем около 20 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 25 апреля

    Ранее сообщалось, что теплая погода ожидается в Украине на майские праздники, местами грозы.

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