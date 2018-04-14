Синоптики сделали оптимистичный прогноз на выходыне

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 14 апреля в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, гроза, сообщает Гидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 1-6 ° тепла, в восточной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 °, днем 14-19 ° тепла, в западной части, в Одесской и Николаевской ночью 7-12 °, днем 20-24 °.

В Киеве в Киеве без осадков.

Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 17-19 °.

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