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    Общество

    Синоптики сделали оптимистичный прогноз на выходыне

    (обновлено: )63
    По информации Украинского гидрометцентра, в субботу осадки ожидаются лишь в западных областях, там местами небольшой дождь, гроза.
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    В Днепре распустились растения и цветы
    Любовь Клименко, facebook

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 14 апреля в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, гроза, сообщает Гидрометцентр.

    Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 1-6 ° тепла, в восточной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 °, днем 14-19 ° тепла, в западной части, в Одесской и Николаевской ночью 7-12 °, днем 20-24 °.

    В Киеве в Киеве без осадков.

    Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 17-19 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 14 апреля
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