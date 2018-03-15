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    Общество

    Стало известно, в какие дни будут отдыхать украинцы на Пасху

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    Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля. Таким образом, на Пасху будет три дня выходных.
    Всеукраинский фестиваль писанки на Софийской площади. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля. Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля.

    Фестиваль тюльпанов Тайны Пасхальной писанки в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль тюльпанов "Тайны Пасхальной писанки" в Киеве

    Выходные касаются сотрудников, у которых пятидневная рабочая неделя. Таким образом, украинцы будут отдыхать на Пасху три дня.

    Согласно действующему Кодексу законов о труде, решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель.

    Год назад на Пасху во Львове в "Шевченковском гаю" состоялся традиционный фестиваль "Пасха в Гаю". В ходе фестиваля его участников и гостей ожидали различные конкурсы, игры и действа, уходящие своими корнями в прошлое.

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