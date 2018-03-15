Стало известно, в какие дни будут отдыхать украинцы на Пасху

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля. Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля.

Выходные касаются сотрудников, у которых пятидневная рабочая неделя. Таким образом, украинцы будут отдыхать на Пасху три дня.

Согласно действующему Кодексу законов о труде, решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель.

Год назад на Пасху во Львове в "Шевченковском гаю" состоялся традиционный фестиваль "Пасха в Гаю". В ходе фестиваля его участников и гостей ожидали различные конкурсы, игры и действа, уходящие своими корнями в прошлое.