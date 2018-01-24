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    Непогода в Украине. МАУ предупредил об отмене и задержке рейсов

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (145)

    (обновлено: )10401
    Ожидается задержка рейсов сообщением Киев - Минск, Киев - Одесса, Киев - Женева, Одесса - Стамбул, Стамбул - Одесса, Киев - Ивано-Франковск, Женева - Киев, Ивано-Франковск - Киев, Одесса - Киев.
    Аэропорт Киев засыпало снегом
    Фото аэропорт "Киев"

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Крупнейший украинский авиаперевозчик, компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в среду сообщила об отмене и задержке рейсов из-за непогоды.

    "Информируем об отмене следующих рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: PS042 Черновцы — Киев, 24 января", — говорится в сообщении компании в Facebook.

    Также ожидается задержка рейсов сообщением Киев — Минск, Киев — Одесса, Киев — Женева, Одесса — Стамбул, Стамбул — Одесса, Киев — Ивано-Франковск, Женева — Киев, Ивано-Франковск — Киев, Одесса — Киев. Все эти рейсы запланированы на среду, их отправление переносится на более позднее время на этот же день.

    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения. На утро среды обесточены около 70 населенных пунктов. В частности, в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

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