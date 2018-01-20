КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 20 января, в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта в январе 2015 года.

В Центральном доме офицеров ВСУ будет проходить фотовыставка портретов погибших защитников. Там же состоится награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Минобороны, а также концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ, народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей.

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Напомним, бои за аэропорт между ополченцами и силовиками шли с 26 мая 2014 года. Позднее он перешел под контроль ДНР.

В результате боестолкновений инфраструктура одного из самых крупных и современных аэропортов в Украине была полностью разрушена.

По официальным данным, защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.