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    Общество

    В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 200 тыс человек

    Тема:

    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (81)

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    Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киевской области (838,8 на 100 тысяч населения), меньше всего - в Тернопольской (224 на 100 тысяч населения). Смертей из-за осложнений от гриппа на неделе не зафиксировано.
    Девушка надевает маску в общественном транспорте. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Украине за прошедшую неделю, с 11 по 17 декабря, гриппом и ОРВИ заболели 192 тысячи 724 человека, из них — 71,6% дети до 17 лет. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на данные Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

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    Отмечается, что показатель заболевания суммарно среди населения остался практически на уровне предыдущей недели.

    Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киевской области (838,8 на 100 тысяч населения), меньше всего — в Тернопольской (224 на 100 тысяч населения). Смертей из-за осложнений от гриппа за указанное время не зафиксировано.

    Согласно отчету, эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 10,1% в Днепропетровской области.

    По данным Министерства здравоохранения, с начала сезона прививки против гриппа сделали 160 тысяч 161 человек, а за неделю против заболевания вакцинировались 9126 человек.

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    Ранее сообщалось, о серьезном росте уровня заболеваемости в Украине корью. Так, по состоянию на 1 ноября в стране корью заболел 2 381 человек, а в Одесской области от осложнений кори умерли двое детей.

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