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    Общество

    "Пленки Луценко". ГПУ ответила на обвинения в монтаже записей

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    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу (655)

    (обновлено: )79514
    Официальный представитель генпрокуратуры заявил, что доказательная база не остается в рамках обнародованных пленок: "Записей намного больше. Те, которые демонстрировались, они отображали только отдельные эпизоды разговоров".
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. ГПУ заверила, что обнародованные ранее записи телефонных разговоров окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с представителями бизнесмена Сергея Курченко являются подлинными.

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    "На самом деле, доказательная база не остается в рамках тех пленок, которые демонстрировались. Записей намного больше. Те, которые демонстрировались, они отображали только отдельные эпизоды разговоров… Записей много часов, они оригинальные. Генпрокурор неоднократно уже заявлял, что мы готовы к проведению экспертиз записей, в том числе, с привлечением международных экспертов", — сказал на брифинге в среду официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    Он сравнил проведение указанной экспертизы с попыткой "угадать мелодию из двух нот". "Сделать вывод из двух нот, какая это мелодия, нельзя", — сказал Лысенко.

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    По его словам, сделать полный вывод из обнародованных отрывков разговоров невозможно.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Он продемонстрировал записи телефонных разговоров, якобы подтверждающих его обвинения, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие.

    Саакашвили назвал эти обвинения ложными, а его соратники предложили отдать записи на экспертизу в Великобританию или США. Украинский телеканал ZIK, по просьбе которого специалист по фоноскопии сделал экспертизу, сообщил, что эксперты сомневаются в подлинности записи, поэтому она не может служить доказательством в суде.

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