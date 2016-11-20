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    Субсидии на коммуналку платят за счет налогов 20% украинских семей – эксперт

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    (обновлено: )105832
    Экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире "ГС" заявил, что это недопустимо, когда один человек должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги за еще четырех, нуждающихся в субсидии.
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что субсидии в Украине — явление временное. По его словам, параллельно в правительстве будут применять меры для повышения социальных стандартов и увеличения заработков граждан. Когда эти показатели вырастут, субсидии — как явление — исчезнут.

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
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    Ситуацию с оформлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

    "Шесть миллионов семей уже оформили субсидий, а еще 6,4 миллиона подали заявки на субсидии, складываем одно и другое, получаем результат — 12,4 миллиона. В Украине всего где-то около 15 миллионов семей, то есть благодаря деятельности правительства, 82,5% украинских семей не способны оплачивать услуги ЖКХ без того, чтобы через бюджет их не поддерживали оставшиеся 17,5%. Вряд ли такая ситуация может продержаться долго, потому что, если, например, и вы, и я должны платить за четыре семьи, то это уже слишком, потому что через некоторое время мы просто физически будем не в состоянии столько работать", — заявил Гаврилечко.

    При этом он указал, что источником средств в госбюджете для предоставления субсидий являются налоги, которые платят граждане. 

    Ранее экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко заявил, что Украина является самой бедной страной в Европе.

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