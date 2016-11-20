Субсидии на коммуналку платят за счет налогов 20% украинских семей – эксперт

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что субсидии в Украине — явление временное. По его словам, параллельно в правительстве будут применять меры для повышения социальных стандартов и увеличения заработков граждан. Когда эти показатели вырастут, субсидии — как явление — исчезнут.

Ситуацию с оформлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Шесть миллионов семей уже оформили субсидий, а еще 6,4 миллиона подали заявки на субсидии, складываем одно и другое, получаем результат — 12,4 миллиона. В Украине всего где-то около 15 миллионов семей, то есть благодаря деятельности правительства, 82,5% украинских семей не способны оплачивать услуги ЖКХ без того, чтобы через бюджет их не поддерживали оставшиеся 17,5%. Вряд ли такая ситуация может продержаться долго, потому что, если, например, и вы, и я должны платить за четыре семьи, то это уже слишком, потому что через некоторое время мы просто физически будем не в состоянии столько работать", — заявил Гаврилечко.

При этом он указал, что источником средств в госбюджете для предоставления субсидий являются налоги, которые платят граждане.

Ранее экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко заявил, что Украина является самой бедной страной в Европе.