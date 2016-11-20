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    Общество

    В Украине в воскресенье объявлено штормовое предупреждение

    (обновлено: )124811
    По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 20 ноября по всей территории страны, в том числе в городе Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с.
    Грозовое небо
    io.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На сегодня, 20 ноября, по Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 20 ноября по всей территории страны, в том числе в городе Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

    Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра на акватории Черного и Азовского морей.

    "Вечером 20 ноября на Азовском море в портах Мариуполь, Бердянск ожидается дальнейшее усиление восточного ветра 25-30 м/сек. Высота волн на Азовском море 1,5-2 м, в портах 1,3-1,5 м сохранится до конца суток 20 ноября и в течение суток 21 ноября", — добавили в ГСЧС.

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