В Украине в воскресенье объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На сегодня, 20 ноября, по Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 20 ноября по всей территории страны, в том числе в городе Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра на акватории Черного и Азовского морей.

"Вечером 20 ноября на Азовском море в портах Мариуполь, Бердянск ожидается дальнейшее усиление восточного ветра 25-30 м/сек. Высота волн на Азовском море 1,5-2 м, в портах 1,3-1,5 м сохранится до конца суток 20 ноября и в течение суток 21 ноября", — добавили в ГСЧС.