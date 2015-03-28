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    Общество

    Львовские шахтеры возобновили добычу угля после выплаты зарплат

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    Горняки несколько дней подряд проводили сбор на главной площади города и в течение недели не работали в забоях, требуя выплаты долгов по зарплатам.
    Уголь
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Львовские шахтеры в субботу возобновили добычу угля, сообщает пресс-служба львовского областного совета со ссылкой на главу Львовской области Олега Синютка, который накануне утром в Червонограде встречался с рабочими.

    Горняки несколько дней подряд проводили сбор на главной площади города и в течение недели не работали в забоях, требуя выплаты долгов по зарплатам.

    "Власть выполнила взятые на себя обязательства и обеспечила выплату 100 % заработной платы за январь и часть аванса за февраль. Всего на счета ГП "Львовуголь" поступило 63 миллиона и 41 миллион гривен соответственно", — сообщает областная администрация.

    Ранее, по результатам встречи львовского губернатора с премьер-министром Украины и заседания правительства 24 марта, было принято решение о выделении средств, после чего Арсений Яценюк поручил министерству финансов и министерству энергетики и угольной промышленности до конца этой недели перечислить средства.

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