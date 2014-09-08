В Донбассе работают только 10 пограничных пунктов пропуска - СНБО

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Только 10 из 32 пунктов пропуска на украино-российской границе в Донецкой и Луганской областях продолжают работать, заявил представитель информационного центра совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Лысенко.

"До начала антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях функционировал 31 пункт пропуска и один пункт контроля. По состоянию на 8 сентября 2014 года в зоне ведения боевых действий размещены и не функционируют 22 пункта пропуска", — сказал Лысенко на брифинге в понедельник.

По его словам, в 16 пунктах пропуска движение прекращено решением кабинета министров, в пяти международных пунктах пропуска и в одном пункте контроля — в результате уничтожения инфраструктуры. Среди нефункционирующих пунктов — "Успенка", "Иловайск", "Квашино", "Донецк", "Луганск" и "Новоазовск".

Лысенко подчеркнул, что в результате боевых действий значительно пострадала и другая инфраструктура Луганской области, на ее территории уничтожены или сильно повреждены более 3,7 тысячи объектов. Больше всего повреждений получили объекты электроснабжения — более 3,3 тысячи, а также жилые сооружения — 123, уничтожены 74 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, 65 объектов промышленности, 21 охраны здоровья. Также повреждены 65 объектов физкультуры и спорта.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет по меньшей мере три тысячи человек, около шести тысяч ранены.