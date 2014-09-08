Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В понедельник, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов.

Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Сама дата проведения этого международного дня выбрана не случайно. Именно 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира.

Солидарность была, есть и будет

Накануне дня солидарности генеральный секретарь Европейской ассоциации журналистов Тибор Макак в письме РИА Новости отметил, что журналистская солидарность — вопрос, касающийся не только современной эпохи, он был, есть и будет очень важным в будущем.

"Поясню: например, если новостные агентства или другие СМИ заинтересованы в солидарности только с журналистами своей страны, в особенности в период насилия или ведения войны, и если при этом они не заинтересованы в солидарности со всеми журналистами других стран, их похищают или убивают в рамках того же конфликта, я могу сказать, что такие СМИ проводят пропаганду действующей власти и представляют саму солидарность в извращенном виде", — заявил Макак.

Как подчеркнул глава ассоциации, "журналисты должны быть свободными от влияния правительств или государственной власти и информировать общественность объективно и правдиво обо всех важных вопросах".

Формула доверия

Союз журналистов России (СЖР) в воскресенье провел приуроченный празднику благотворительный концерт в память о российских корреспондентах, которые погибли в Украине. В рамках благотворительной акции состоялось их награждение посмертно национальной премией "Камертон" имени Анны Политковской.

Глава СЖР Всеволод Богданов отметил, что главным направлением работы Союза журналистов сейчас является "формула доверия", которая заключается в развитии межнациональных отношений в медийном пространстве на международном и региональном уровнях. По его словам, эта работа будет продолжена на площадке XVIII фестиваля журналистов "Вся Россия 2014", который пройдет с 1 по 7 октября в Дагомысе.

"Что с миром творится, который теряет доверие друг к другу. Разные религии, разные народы, разные взгляды на жизнь, и все имеют право на то, чтобы их понимали… и какова роль журналиста. Конечно, мы будем говорить о роли тех ребят, которые отдали жизни за то, чтобы доверие вернулось в общество, в мир… Мы будем продолжать их манеру разговаривать с обществом", — сообщил РИА Новости Богданов.

Он добавил, что на мероприятии соберутся около 1500 гостей со всего мира.

"Мы пригласили, то есть там участвуют 50 человек только из Крыма и приедут еще журналисты с Украины, из Европы, из всех организаций Совета Европы, Международной организации журналистов", — пояснил собеседник агентства.

Четыре российских журналиста погибли на юго-востоке Украины с момента начала вооруженного противостояния. Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина искали почти месяц. В среду гендиректор агентства Дмитрий Киселев объявил о получении данных СК РФ, свидетельствующих, что пропавший в начале августа в Украине фотокорреспондент около месяца назад погиб в районе Донецка. Автомобиль, в котором Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Соболезнования в связи с гибелью Стенина выразили президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и другие российские политики.

МИД РФ потребовал от Киева тщательно расследовать гибель российского фотокорреспондента. Со своей стороны СНБО Украины заявил о непричастности силовиков к произошедшему.

Сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в июне при обстреле под Луганском, а в конце июня оператор Первого канала Анатолий Клян получил смертельное ранение при обстреле под Донецком. Согласно данным международной неправительственной организации "Репортеры без границ" Стенин стал седьмым журналистом, погибшим в Украине с начала протестов в Киеве в этом году. Среди погибших журналистов, помимо четырех из России, один — из Италии и еще один — из Украины. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. В пятницу в агентстве МИА "Россия сегодня" прошла церемония прощания с корреспондентом.

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