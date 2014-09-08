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    Госдума вряд ли направит наблюдателей на выборы в Раду - глава комитета

    Тема:

    Выборы в парламент 2014 (653)

    (обновлено: )56
    "Госдума вряд ли будет направлять своих наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины", - сказал глава комитета Госдумы по дела СНГ Леонид Слуцкий.
    Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госдума вряд ли будет направлять своих наблюдателей на выборы в Верховную Раду, намеченные на 26 октября, считает глава комитета Госдумы по дела СНГ Леонид Слуцкий.

    Заседание Верховной Рады
    RIA News Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк
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    "Госдума вряд ли будет направлять своих наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Ну какие выборы, когда на юго-восточной Украине идут боевые действия? И кто там будет выбирать Верховную Раду Украины, когда они не видят себя в составе этой страны", — сказал журналистам Слуцкий.

    По его словам, 815 тысяч украинских избирателей — и их число растет — находятся на территории России. "Около миллиона в целом уехали", — добавил депутат.

    Он подчеркнул, что идет беспрецедентное давление на две партии — Партию регионов и Компартию Украины. "Их фракции в бывшей Раде были фактически разогнаны, а членов этих партий попросту убивают. О каких свободных и демократических выборах может идти речь?" — сказал Слуцкий.

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