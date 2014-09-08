Госдума вряд ли направит наблюдателей на выборы в Раду - глава комитета

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госдума вряд ли будет направлять своих наблюдателей на выборы в Верховную Раду, намеченные на 26 октября, считает глава комитета Госдумы по дела СНГ Леонид Слуцкий.

"Госдума вряд ли будет направлять своих наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Ну какие выборы, когда на юго-восточной Украине идут боевые действия? И кто там будет выбирать Верховную Раду Украины, когда они не видят себя в составе этой страны", — сказал журналистам Слуцкий.

По его словам, 815 тысяч украинских избирателей — и их число растет — находятся на территории России. "Около миллиона в целом уехали", — добавил депутат.

Он подчеркнул, что идет беспрецедентное давление на две партии — Партию регионов и Компартию Украины. "Их фракции в бывшей Раде были фактически разогнаны, а членов этих партий попросту убивают. О каких свободных и демократических выборах может идти речь?" — сказал Слуцкий.