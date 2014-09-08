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    Россия

    В РФ заявили, что возле границы с Украиной найдены шесть снарядов и ракета

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    Бои за Донецк, Луганск и Мариуполь (79)

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    "В Матвеево-Курганском районе около хутора Балка в лесополосе обнаружена одна управляемая противотанковая ракета в тубусе. Место обнаружения взято под охрану, подана заявка на разминирование", - говорится в сообщении.
    Правоохранители у одного из частных домов Донецка Ростовской области
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть снарядов установок "Смерч" и "Ураган", а также противотанковая ракета обнаружены в приграничных с Украиной районах Ростовской области за выходные, сообщает областной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

    Снаряд попал в жилой дом
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    Так, в субботу около села Екатериновка были обнаружены два реактивных неразорвавшихся снаряда, предположительно, "Смерч", у хутора Рождественский — неразорвавшийся реактивный снаряд установки "Ураган".

    "В Матвеево-Курганском районе около хутора Балка в лесополосе обнаружена одна управляемая противотанковая ракета в тубусе. Место обнаружения взято под охрану, подана заявка на разминирование", — говорится в сообщении.

    В воскресенье в районе села Анастасиевка были также обнаружены два снаряда установки "Смерч", и еще один возле села Мало-Екатериновка. Все опасные находки оцеплены.

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