В РФ заявили, что возле границы с Украиной найдены шесть снарядов и ракета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть снарядов установок "Смерч" и "Ураган", а также противотанковая ракета обнаружены в приграничных с Украиной районах Ростовской области за выходные, сообщает областной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

Так, в субботу около села Екатериновка были обнаружены два реактивных неразорвавшихся снаряда, предположительно, "Смерч", у хутора Рождественский — неразорвавшийся реактивный снаряд установки "Ураган".

"В Матвеево-Курганском районе около хутора Балка в лесополосе обнаружена одна управляемая противотанковая ракета в тубусе. Место обнаружения взято под охрану, подана заявка на разминирование", — говорится в сообщении.

В воскресенье в районе села Анастасиевка были также обнаружены два снаряда установки "Смерч", и еще один возле села Мало-Екатериновка. Все опасные находки оцеплены.