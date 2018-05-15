Налоги, акцизы, пошлины, НДС… За что мы их платим и куда они идут - пресс-конференция

Во вторник, 15 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Налоги, акцизы, пошлины, НДС… За что мы их платим и куда они идут".

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Украине среди стран Европы самый высокий уровень расходов на оплату необходимых товаров и услуг относительно уровня доходов. При этом, Украина занимает последнее место среди стран Европы по уровню средней зарплаты и пенсии. Украинцы подвергаются двойному налогообложению: один раз с них удерживают налоги, когда им начисляют и выплачивают заработную плату, второй — когда они покупают товары, платят тарифы за коммунальные и другие услуги. "Скрытым" налогом в данном случае выступает НДС (налог на добавленную стоимость) — непрямой налог, применяемый в Украине с 1992 года, который заложен в цену любой услуги или товара — 20%.

За все покупки в магазинах украинцы платят не только в магазинах, но и государству. От продуктов отказаться невозможно, поэтому от уплаты налога уйти нельзя. Фактически каждую пятую буханку хлеба, каждую пятую палку колбасы нужно отдавать государству. И это при условии, что ни в одной покупке не было крепких напитков, потому что появляется еще один налог — НДС плюс уплата акциза. Этот сбор включен не только в стоимость алкоголя, но и табака, топлива. Если это импортный товар — плюс еще и импортные пошлины.

Эксперты отмечают неоднозначную ситуацию с налогообложением процентов, начисленных на сумму депозитного (банковского) вклада. Гражданин собрал на "черный" день деньги, с которых уже удержаны налоги, несет их в банковское учреждение, чтобы как-то защитить от инфляции, а с них снова удерживают налог. Перечень налогов и сборов, которые постоянно платит рядовой украинец можно продолжить: налог на имущество, (на недвижимость, транспорт и плата за землю), пошлина, рентная плата в цене газа, налоги с продажи движимого и недвижимого имущества. При этом, именно рядовые граждане, заявляют эксперты, со своей скромной зарплатой, содержат огромный государственный аппарат, финансируют государственные закупки и оплачивают все социальные обязательства, услуги полиции, прокуратуры, судов, платят за ремонт дорог.

Также президент Украины Петр Порошенко и ряд народных депутатов выступили с предложением о том, чтобы уже с 2019 года отменить налог на прибыль. Его предполагается заменить налогом на выведенный капитал (НВК) – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе выведены за границу. Согласно подготовленному законопроекту, прибыль, инвестированная в развитие производства и улучшение условий труда наемных работников, налогообложению не подлежит. Сторонники закона говорят, что такие налоговые изменения ускорят рост экономики Украины, а противники – что в бюджете образуется дыра от недопоступлений, перекрыть которую будет сложно.

Эксперты пресс-конференции:

Татьяна Шевцова, управляющий партнер аудиторской компании "Капитал Плюс"

Яков Гольдарб, адвокат, директор адвокатского объединения "ГОЛЬДАРБ. ЭДВАЙС"

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 15 мая в 13.00

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