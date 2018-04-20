Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 20 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели апреля 2018 года.
— Убийство Олеся Бузины. Страна три года спустя.
— Порошенко и мандат на поместную церковь. Сценарии развития ситуации.
— Смотрины в Америке. Кто следующий после Авакова?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии
Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
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