Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 20 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели апреля 2018 года.

— Убийство Олеся Бузины. Страна три года спустя.

— Порошенко и мандат на поместную церковь. Сценарии развития ситуации.

— Смотрины в Америке. Кто следующий после Авакова?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

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