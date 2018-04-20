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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 20 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 20 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели апреля 2018 года.

    — Убийство Олеся Бузины. Страна три года спустя.

    — Порошенко и мандат на поместную церковь. Сценарии развития ситуации.

    — Смотрины в Америке. Кто следующий после Авакова?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

    Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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