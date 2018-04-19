Сирийский узел. Сценарии развития конфликта - пресс-конференция

В четверг, 19 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Сирийский узел. Сценарии развития конфликта".

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет. Поводом для удара стала некая химатака в городе Дума, которую сирийское правительство неоднократно отрицало. Удары начались до того, как миссия ОЗХО приступила к выяснению обстоятельств происшествия. При этом Пентагон оправдал удары по Сирии до заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке тем, что власти Сирии блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

Большинство политологов и экспертов отмечают, что удары США и их союзников по Сирии стали прецедентом, говорящим о том, что супердержава может использовать в обход ООН подобные военные действия в любой момент против любой страны.

События в Сирии напоминают Ирак 2003 года, когда США вторглись в страну, утверждая, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, напоминают эксперты. Однако такое оружие не было найдено, а развязанная война привела к нестабильности в Ираке и резкому росту терроризма.

Как заявило министерство иностранных дел Ирана, удар США и их союзников по Сирии является открытым нарушением международных норм и права. Ведомство отмечает, что США и их союзники нанесли ракетный удар, не дождавшись результатов миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки, "посчитав себя мировым судьей", и несут ответственность за негативные последствия своих военных действий на Ближнем Востоке.

Эксперты пресс-конференции:

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 19 апреля в 13.00

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