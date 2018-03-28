Противоречивый биткоин... Вопросов больше, чем ответов - пресс-конференция

В среду, 28 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Противоречивый биткоин… Вопросов больше, чем ответов".

Bitcoin — самая популярная цифровая валюта, первый выпуск ее состоялся в 2009 году. Это наднациональная и децентрализованная валюта, которую не контролирует ни одна из организаций и ни одно из законодательств. Основные преимущества биткоина — нулевые или очень низкие комиссии, почти мгновенные платежи, безопасность и защищенность, неподверженность инфляции. В настоящее время уровень развития торговых операций с применением биткоина оставляет желать лучшего. Торговля биткоинами пока распространена на биржах, функционирующих по принципу централизованного управления.

Биткоин не имеет перспектив в качестве торговой валюты. Это заявление сделал соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург. Он считает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, хранящей записи транзакций. Это является причиной того, что криптовалюта неликвидна, а вложения в нее имеют слишком высокие риски.

За последнюю неделю отсутствие положительных новостей в области криптовалют приводит к медленной стагнации курса биткоина. Ряд игроков пытается разогнать курс, но они не могут переломить общий тренд. Финансовые эксперты напоминают, что Google намерен полностью запретить рекламу криптовалют и ICO с июня 2018 года. Аналогичные действия были предприняты руководством Facebook.

В свою очередь руководитель компании Twitter Джек Дорси считает, что уже через 10 лет биткоин обойдет по своей важности доллар США и станет наиболее актуальной в мире валютой, которой будут пользоваться миллиарды пользователей. "Пока биткоин медленный и дорогой. Но уже есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным", — подчеркнул глава соцсети.

На днях стало известно,что первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив поручил внести майнинг (добыча криптовалют) в Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД).

Эксперты пресс-конференции:

Олег Соболев, председатель Правления Ассоциации Wireless Ukraine

Игорь Гарбарук, международний эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба"

Тимур Михайловский, управляющий партнер blockchain lab, член рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 28 марта в 13.00

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