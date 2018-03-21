Медреформа уже в действии. На что хватит денег - пресс-конференция. Онлайн

В среду, 21 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Медреформа уже в действии. На что хватит денег".

Закон о медицинской реформе вступил в силу с 1 января 2018 года. Реформа, которая призвана коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, будет вводится в действие поэтапно. Первые изменения коснутся врачей первичной медпомощи — терапевтов, семейных врачей и педиатров. Теперь пациенты могут подписать с врачом первички декларацию — договор на оказание медуслуг. Тариф за прием пенсионеров и детей будет выше. При этом доктор может подписать договоры с 2000 пациентами. При этом эксперты отмечают, что граждане, которых обяжут заключать договоры с врачами, сами себе организуют смену безоплатной помощи, гарантированной Конституцией, на некие медицинские услуги. Помощь — бесплатна, услуги будут стоить денег.

Затем, в 2019-2020 реформируют специализированную медпомощь, появится понятие государственной программы медобслуживания. Эту программу Кабмин ежегодно будет пересматривать и определять, какие услуги врачей покроет госбюджет, а какие придется оплачивать украинцам.

В законе указано, что в больнице может быть не больше 20% платных услуг от общего количества. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Документ предусматривает создание «государственного гарантированного пакета» — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.

Эксперты утверждают, что медреформа заработает только в том случае, если на нее будет выделяться достаточно средств. Сегодня в Украине выделяется на здравоохранение всего около 80 долларов на душу населения. При этом ряд экспертов считает, что реформа первичной медицинской помощи провалится. Они полагают, что медицинской реформе будет очевидное сопротивление, т.к. там уже выстроена своя коррупционная вертикаль. Что же реально изменилось в системе здравоохранения за первый квартал текущего года?

Эксперты пресс-конференции:

Сергей Мельничук, народный депутат, член Комитета Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения

Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 21 марта в 13.00

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