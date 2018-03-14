США объявляют торговую войну. В чем риски для Украины - пресс-конференция. Онлайн

В среду, 14 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "США объявляют торговую войну. В чем риски для Украины".

В начале марта президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями американских металлургических компаний — представителями Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp — сообщил о решении ввести пошлины на ввоз в страну алюминия и стали. Президентская администрация намерена установить пошлину в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. Эксперты указывают, что пошлины, прежде всего, будут выгодны крупным горнодобывающим американским корпорациям.

Рынок акций США отреагировал на эти предложения резким падением. В США обеспокоены, что объявленные пошлины на импорт стали и алюминия грозят торговой войной. Генеральный директор ВТО предостерег от подобных ограничений в торговле, которые будут иметь эффект домино и приведут к глобальной рецессии.

Повод для введения торговых ограничений с ЕС Трамп увидел в том, что европейские товары легко попадают на американский рынок, а товары из США зачастую не удовлетворяют высоким стандартам ЕС. На эти заявления Брюссель отреагировал моментально: официальный представитель Еврокомиссии подтвердил, что в случае введения торговых ограничений ответ Евросоюза не заставит себя ждать. Китай же пообещал, что в торговой войне не будет победителей, и она обернется "катастрофой" для всех.

Каковы последствия от подобного решения США. ЕС, Канада, Япония и Китай могут ответить так же, при этом доступ к рынкам станет сложнее. Скорее всего, это будут действия не против США, а против всех стран, а значит, и против Украины. В Украине рост ВВП, в том числе, зависит от цен на металл на мировых рынках.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины

Эрик Найман, финансовый эксперт, управляющий партнер компании «Capital Times»

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 14 марта в 13.00

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