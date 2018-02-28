ЕС: конфронтация между Западом и Востоком усиливается, евроскептицизм нарастает - пресс-конференция

В четверг, 1 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЕС: конфронтация между Западом и Востоком усиливается, евроскептицизм нарастает".

В ЕС усиливается конфронтация между странами Западной и Восточной Европы. Причин более, чем достаточно. В конце декабря 2017 Еврокомиссия одобрила процедуру санкций против Польши из-за судебной реформы и дали три месяца на ее пересмотр, иначе ЕС может лишить Варшаву права голоса. Польша конфликтует с ЕС также из-за квот по беженцам. На сторону поляков встали венгры, у которых также непростые отношения с ЕС. Будапешт, как и Варшава, жалуется на диктат Брюсселя, в частности, по обязательному распределению беженцев. В 2015 году руководство ЕС приняло решение о расселении на территории стран-членов союза 160 тысяч беженцев. Квоты распределялись пропорционально населению стран. Против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. В июне 2017 года Чехия объявила, что прекращает прием беженцев. В декабре против системы квот также выступил новый премьер Австрии Себастьян Курц.

С учетом противоречий со "старой Европой", поляки все чаще говорят о так называемом "Троеморье", куда должны войти государства Восточной Европы, включая Прибалтику и бывшие страны Югославии. Это сильная группа из 12 стран и с населением 120 миллионов человек. Эти государства имеют намерение развивать вектор "север-юг" в экономическом плане. Подчеркивается, что Польша в возможном союзе будет играть ключевую роль.

В странах Западной Европы, где сегодня и так много проблем, готовятся еще к одной — Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Также, одно из важных событий года — парламентские выборы Италии 04 марта. Несмотря на то, что Италия одна из основательниц Евросоюза, на полуострове в последние годы заметно вырос евроскептицизм. Особенно сильно отношение к объединенной Европе изменилось среди итальянской молодежи, треть которой сейчас без работы. Не удивительно, отмечают политологи, что в Брюсселе по отношению к еврозоне считают Италию "угрозой" для всего ЕС.

Эксперты пресс-конференции:

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины"

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Илья Куса, политолог, эксперт Украинского института будущего

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 01 марта в 13.00

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