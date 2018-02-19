Монетизация субсидий: проблемы все те же, денег – все меньше - пресс-конференция

Во вторник, 20 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Монетизация субсидий: проблемы все те же, денег — все меньше".

Минфин своим приказом от 4 января дал старт сезону монетизации субсидий, который будет иметь глобальный характер: там решили полностью монетизировать льготы и субсидии по оплате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора. Чиновники уже подготовили соответствующие изменения к постановлению Кабмина, сообщила пресс-служба министерства. Перейти на полную монетизацию льгот планируют уже с апреля 2018.

Монетизация субсидий на уровне домохозяйств будет реализован, когда власти создадут единый реестр получателей субсидий. Создание реестра — ключевой момент процесса. Разработать реестр власти планировали еще в декабре 2017 года. При этом число субсидиантов продолжает падать. По оценкам Минсоцполитики, количество семей, нуждающихся в жилищных субсидиях, сократилось до 5 млн из 9 млн существующих. Этому способствовал рост минимальной зарплаты, который механически отсеял претендентов на скидку на оплату услуг ЖКХ. Также на ситуацию повлияло ужесточение в мае прошлого года правил получения субсидий. Многие украинцы весной могут остаться без субсидий. Об этом заявила народный депутат Елена Бабак. По ее словам, начисление сумм субсидий за последнее время уменьшилось. Это связано с уменьшением социальных нормативов на отопление, например. Это означает урезание социальных гарантий для людей, а значит — это искусственный способ уменьшения субсидий. Также, по мнению Елены Бабак, из-за повышения пенсий часть граждан после завершения отопительного сезона могут остаться без субсидий.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Геннадий Рябцев, ведущий научный сотрудник Национального института стратегических исследований

Тарас Галайда, ведущий аналитик ОО «Публичный аудит»

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 20 февраля в 13.00

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