Украинская недвижимость в 2018 году. Противоречивые прогнозы - пресс-конференция

В четверг, 15 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украинская недвижимость в 2018 году. Противоречивые прогнозы".

Как сообщил Нацбанк Украины в декабрьском "Отчете о финансовой стабильности" в 2018 году темпы сдачи нового жилья будут расти. Однако спрос будет умеренным, прогнозируют специалисты — на рынке, как и в прошлом году, будет накапливаться избыток. Вероятно исчезновение с рынка небольших компаний-застройщиков. Надежные застройщики будут и в дальнейшем удерживать как позиции, так и темпы работ.

Столица нуждается в новых квадратных метрах — на одного жителя приходится всего 22 кв. м жилья, в ведущих странах Европы такой показатель выше минимум в 2 раза. За девять месяцев 2017 года в Украине в многоквартирных домах введено в эксплуатацию около 4 млн кв м жилья — это почти на 40% больше чем за такой же период прошлого года. Высокие темпы прироста объема нового жилья в Киеве сохранятся и в этом году. Отсутствие надлежащего контроля за законностью строительства, не соблюдение градостроительных норм создают почву для того, чтобы указанная тенденция сохранилась и в дальнейшем.

Стоимость жилья в Украине, в целом, снижается, отмечают эксперты. Есть компании, которые продают квадратные метры практически по себестоимости. По данным специалистов, себестоимость строительства в прошлом 2017 году составила более 12 тыс. грн /кв. м. В текущем году она составит немногим более 14 тыс. грн. Чтобы сохранить темпы строительства, украинским предприятиям приходится платить рабочим более высокую зарплату. Сегодня найти профессионального монолитчика или каменщика трудно — почти все они работают за рубежом. С одной стороны, цену диктует низкая покупательская способность населения, с другой — стоимость трудовых ресурсов и строительных материалов: более 60% стоимости квадратного метра формируют материалы, закупаемые в валюте. В 2018 году ожидается удорожание себестоимости строительства на 20-25%, предполагают эксперты.

Какие риски и угрозы сегодня стоят перед застройщиками? Каким будет потребительский спрос в 2018 году? Насколько будет изменяться цены на квадратный метр в течение года?

Эксперты пресс-конференции:

Анатолий Топал, глава совета Экспертной Межотраслевой Ассоциации Украины

Андрей Гусельников, вице президент ВОО «Лига экспертов Украины»

Ярослав Цуканов, независимый эксперт по вопросам недвижимости

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 15 февраля в 13.00

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